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Вадим Елфимов: все нынешние правители Америки и Европы грешны тем, что развязали кровавую войну в Украине

23 декабря 2024 08:20
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Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Вадим Елфимов: все нынешние правители Америки и Европы грешны тем, что развязали кровавую войну в Украине-2

Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Чем известен собор Нотр-Дам-де-Пари? Тем, что там короновался, ради чего сменил свою религиозную веру, Генрих IV Наваррский, который ехидно произнес: «Париж стоит мессы». Затем Виктор Гюго поместил в этот собор своего урода с красивым сердцем Квазимодо. Ну и вот теперь, наконец, тем знаменит, что собор сей посетил сам Дональд Трамп! Ни на что другое обыватель не обращает внимания. Например, мимо него проходит даже такой очевидный факт, что в русскоязычной литературе собор неправильно называется. Собор Парижской Богоматери! Заметили ошибку? Нужно говорить – Парижский собор Богоматери! Как и в оригинале: Notre-Dame de Paris – Собор Богоматери в Париже. Ведь не может быть Богоматери парижской, берлинской или даже иерусалимской – она единая для всех.

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# Авторская журналистика на СТВ # Вадим Елфимов

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