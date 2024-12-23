Благотворительный проект «Профсоюзы – детям» принимали в Волковыске

Профсоюзы устроили праздник для детей в Волковыске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь, в специальной школе-интернате, не только обучают, но и помогают получить профессию. Для ребят это еще одна отличная возможность реализовать себя в самостоятельной жизни.

В преддверии новогодних праздников поздравить их приехала команда ФПБ. Кроме традиционных сладких наборов, для учреждения приобретена интерактивная панель, которая станет неотъемлемой частью образовательного процесса. Школа-интернат открыта 70 лет назад.

Алла Былинская, директор специальной школы-интерната Волковыска:

Более 90 % педагогов имеют высшую и первую квалификационные категории по должности учитель, высшее педагогическое и дефектологическое образование. Это реально люди, которые любят свою профессию, любят детей. В учреждении образования функционируют группы классов углубленно-социальной, профессиональной подготовки по профессии: швея, рабочий зеленого строительства, овощевод. По окончании учебного заведения, дети сдают квалификационный экзамен и получают квалификационный разряд по профессии. В дальнейшем они имеют возможность трудоустройства на предприятиях города, района и области, либо продолжают обучение. Встреча с детьми в праздничные дни – добрая традиция национального профцентра. В рамках благотворительного марафона «Профсоюзы – детям» поздравляют воспитанников школ-интернатов, детских домов, социальных приютов, детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, многодетные семьи.