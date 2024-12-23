Как в Беларуси уживаются более двух десятков религиозных конфессий и в чём главная духовная миссия? Анонс «По существу»

Межконфессиональный мир. Как в Беларуси уживаются больше двух десятков религиозных конфессий? В чем главная духовная миссия? И переживает ли мир глобальный кризис веры? Этим вечером на площадке ток-шоу «По существу» мои коллеги соберут представителей разных конфессий, теологов и духовных практиков.
Стать участником дискуссии может каждый. Со стартом программы считывайте своим гаджетом QR-код, который появится на экране, и переходите в чат трансляции на платформе YouTube. Не пропустите единственное на отечественных экранах общественно-политическое ток-шоу, которое идет в прямом эфире.
Старт – 23 декабря в 18:30 на СТВ.