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«Песня года» в Минске собрала аншлаг

11 декабря 2023 07:33
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Долгожданная встреча с любимыми артистами, чьи хиты знают миллионы. На сцене «Минск-Арены» прошел масштабный музыкальный праздник «Песня года», сообщили в программе Новости «24 часа».

«Песня года» в Минске собрала аншлаг-1

Хиты в режиме нон-стоп – под аккомпанемент Президентского оркестра Беларуси. После небольшого перерыва в Минске «Песня года» собрала аншлаг.

Катя Гусева, диджей (Россия):
Беларусь это вообще моя вторая родина. Я очень люблю Минск. И так здорово, когда ты видишь полный sold out. Сегодня вы услышите самые главные хиты – те, которые запали в душу в 23-м году. Конечно же, для меня большая честь открывать песню года из года в год.

«Песня года» в Минске собрала аншлаг-4

Мари Краймбрери, певица (Россия):
Я надеюсь, что у меня получится привезти максимум из того шоу, которое я делаю в Москве, в Беларусь. Опять же благодаря тому, что не ожидала, что меня здесь настолько будут ждать. Оказывается: меня здесь сильно ждут.

«Песня года» в Минске собрала аншлаг-7

Юлиана Караулова, певица (Россия):
Белорусская публика всегда встречает хорошо Мне кажется, она не очень разбалованная – очень благодарная, эмоциональная, открытая. Это прекрасно!

«Песня года» в Минске собрала аншлаг-10

Легендарному телефестивалю уже более полувека. На празднике музыки выступают самые популярные исполнители, здесь чествуют авторов лучших композиций года и преподносят зрителям творческие сюрпризы.

# Праздники # общество # Юлианна Караулова # Фотофакт

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