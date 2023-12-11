«Песня года» в Минске собрала аншлаг

Долгожданная встреча с любимыми артистами, чьи хиты знают миллионы. На сцене «Минск-Арены» прошел масштабный музыкальный праздник «Песня года», сообщили в программе Новости «24 часа».

Хиты в режиме нон-стоп – под аккомпанемент Президентского оркестра Беларуси. После небольшого перерыва в Минске «Песня года» собрала аншлаг. Катя Гусева, диджей (Россия):

Беларусь это вообще моя вторая родина. Я очень люблю Минск. И так здорово, когда ты видишь полный sold out. Сегодня вы услышите самые главные хиты – те, которые запали в душу в 23-м году. Конечно же, для меня большая честь открывать песню года из года в год.

Мари Краймбрери, певица (Россия):

Я надеюсь, что у меня получится привезти максимум из того шоу, которое я делаю в Москве, в Беларусь. Опять же благодаря тому, что не ожидала, что меня здесь настолько будут ждать. Оказывается: меня здесь сильно ждут.

Юлиана Караулова, певица (Россия):

Белорусская публика всегда встречает хорошо Мне кажется, она не очень разбалованная – очень благодарная, эмоциональная, открытая. Это прекрасно!