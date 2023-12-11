Граждане, занимающиеся оказанием поздравительных услуг, обязаны уплатить налог – МНС

Чтобы зимние праздники – Новый год и Рождество, прошли весело и запомнились надолго, множество вариантов предлагает рынок поздравительных услуг. Министерство по налогам и сборам напоминает: у тех, кто их оказывает есть обязанность – заплатить установленный сбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, но регистрироваться в качестве ИП необязательно. Поздравительную деятельность можно осуществлять, подав до ее начала письменное уведомление в инспекцию или отправив уведомление через личный кабинет. При выявлении фактов несоблюдения этого порядка будет предъявлена сумма налога по действующей ставке. В случае повторного нарушения законодательства налог придется заплатить в пятикратном размере.