Прямой эфир

Граждане, занимающиеся оказанием поздравительных услуг, обязаны уплатить налог – МНС

11 декабря 2023 07:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Чтобы зимние праздники – Новый год и Рождество, прошли весело и запомнились надолго, множество вариантов предлагает рынок поздравительных услуг. Министерство по налогам и сборам напоминает: у тех, кто их оказывает есть обязанность – заплатить установленный сбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Граждане, занимающиеся оказанием поздравительных услуг, обязаны уплатить налог – МНС-1

Это единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, но регистрироваться в качестве ИП необязательно. Поздравительную деятельность можно осуществлять, подав до ее начала письменное уведомление в инспекцию или отправив уведомление через личный кабинет. При выявлении фактов несоблюдения этого порядка будет предъявлена сумма налога по действующей ставке. В случае повторного нарушения законодательства налог придется заплатить в пятикратном размере.

# Налоги # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Если мы договоримся, мы пройдём быстро этот путь» – Александр Лукашенко прибыл в Кению
11 декабря 2023 06:54

«Если мы договоримся, мы пройдём быстро этот путь» – Александр Лукашенко прибыл в Кению

Каким будет трибунал над Зеленским и компанией? Родион Мирошник о судьбе тех, кто вверг Украину в хаос
10 декабря 2023 19:40

Каким будет трибунал над Зеленским и компанией? Родион Мирошник о судьбе тех, кто вверг Украину в хаос

«Задурить голову людям очень легко». Диана Панченко о Майдане, поездке на Донбасс и лицемерии украинцев
10 декабря 2023 19:22

«Задурить голову людям очень легко». Диана Панченко о Майдане, поездке на Донбасс и лицемерии украинцев