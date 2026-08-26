Строительство общежития на ул. Выготского в Минске выходит на финишную прямую

Большое общежитие для медработников достраивают на улице Выготского в Минске. Новый комплекс в микрорайоне Новинки рассчитан на 375 блоков и сможет принять более 1200 новоселов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жилье спроектировано по принципу двухкомнатных квартир со своими кухнями и санузлами. В корпусе «А» строительная готовность составляет уже 95%. В блоке «Б» сейчас активно идут отделочные работы. Наводится порядок вокруг здания.

Тимофей Матарас, руководитель проекта подрядной организации ОАО «МАПИД»:

На блоке «А» завершены все полностью чистовые отделочные работы, выставлена вся чистовая сантехпосуда, то есть ванны, раковины, унитазы. Электрика вся чистовая установлена. Сейчас ведется передача фронта работ под установку чистовой мебели. И заканчиваются работы по местам общего пользования, по подвесным потолкам.

На блоке «Б» ведутся чистовые отделочные работы, то есть укладка линолеума, оклейка стен обоями, окраска мест общего пользования. Завершаем чистовые отделочные работы. Также устанавливается сантехпосуда и электрика вся чистовая.

На объекте ежедневно трудятся около 200 человек. Возле общежития обустроят две парковки, современные станции для зарядки электромобилей, крытые велопарковки и детскую площадку.