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Песни из любимых кинофильмов: праздничный концерт проходит на площади Победы

09 мая 2018 18:31
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Новости Беларуси. Мы находимся в самом сердце Минска и в эпицентре праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Песни из любимых кинофильмов: праздничный концерт проходит на площади Победы-1

9 мая для белорусов – не просто дата из учебника истории. Это напоминание все нам, что мир и свобода самое ценное на земле. Вот уже несколько поколений не слышали звуки войны. Но трагические сороковые в Беларуси не просто помнят, их чтят.

Видеофакт: «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Песни из любимых кинофильмов: праздничный концерт проходит на площади Победы-4

Яркое доказательство этим словам – тысячи людей, которые пришли на площадь Победы. Гости праздника, традиционно, и ветераны.

Подробнее – в видеоматериале

# День Победы # общество # Фотофакт

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