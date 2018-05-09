Песни из любимых кинофильмов: праздничный концерт проходит на площади Победы

Новости Беларуси. Мы находимся в самом сердце Минска и в эпицентре праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

9 мая для белорусов – не просто дата из учебника истории. Это напоминание все нам, что мир и свобода самое ценное на земле. Вот уже несколько поколений не слышали звуки войны. Но трагические сороковые в Беларуси не просто помнят, их чтят.

Видеофакт: «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске