Масштабная реконструкция Берлинской наступательной операции на Линии Сталина. Фотофакт

Новости Беларуси. На Линии Сталина развернулись баталии. Берлинская наступательная операция одна из знаковых операций по разгрому противника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь показали эпизоды боев – все очень правдоподобно, впечатляет.

Основную тяжесть боев на себя приняли танки Т-34, самоходно-артиллерийские установки СУ-76. Их треть от всех видов задействованной боевой техники в Берлинской операции. Штурмовые группы блокировали огневые точки, подрывали дома. Лучшие стрелки батальона и снайперы уничтожали вражеских гранатометчиков.