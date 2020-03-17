«Пешком. Тут уже коридор организовали». Как белорусы возвращаются домой из Литвы

Новости Беларуси. Литва, по сути, остается единственной страной Евросоюза, которая до четверга (19 марта) еще разрешает иностранцам пересекать свою территорию транзитом, чтобы вернуться домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Сутки уже стою, ровно сутки». Из-за карантинных мер от Литвы на границе скопились большие очереди грузовиков 19 марта балтийская страна полностью закроет свои границы. Наши граждане продолжают возвращаться на родину, а очередь из грузовиков на въезд в Литву растет. Наша съемочная группа работает на белорусско-литовской границе. Все подробности – у Галины Буро.

Галина Буро, корреспондент:

Легковых автомобилей на пункте пропуска «Привалка» практически нет. Иногда проезжают белорусы, которые возвращаются домой на личных машинах. Литовцев, которые покидают Беларусь, и вовсе за сегодня было несколько человек. Тем не менее граждане нашей страны еще продолжают оставаться в Литве.

В первую очередь с проблемой закрытия границы столкнулись отдыхающие, которые находятся в санаториях курортного Друскининкая. Международное автобусное сообщение отменено, поэтому для белорусских туристов организовали специальные трансферы.

Некоторых у пункта пропуска встречают родственники. У Татьяны Пугач с дочкой оплачена еще неделя отдыха, но пришлось спешно покидать санаторий. Оставшиеся дни путевки разрешили забрать в течение года.

Татьяна Пугач, жительница Гродно:

К границе нас подвез друскининкайский автобус прямо из санатория, их автобус. Подвез прямо к границе максимально близко. Дальше им выезжать. Если они выезжают (нас вывезут сюда, до Гродно, допустим), то им потом въехать – они на карантин садятся, они не хотят этого. Поэтому пешком. Тут уже коридор организовали. А наши очень прекрасно. Померяли температуру каким-то аппаратиком, прекрасным таким. Сказали 36,4. Хорошо, все помощь хотели оказать – с сумками, все. И автобус приехал прямо-прямо туда.