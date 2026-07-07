Минск и Ташкент планируют запустить совместное производство медицинской техники. Новые направления кооперации стороны обсудили в ходе визита в Беларусь заместителя премьер-министра Узбекистана Жамшида Ходжаева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 7 июля, узбекская делегация посетила флагман отечественной микроэлектроники – предприятие «Интеграл». Здесь выпускают широкий спектр медицинского оборудования – от реанимационных кроватей и мониторов до тонометров и аппаратов ИВЛ. Продукция востребована не только в Беларуси. Сегодня ею заинтересовались и компании из Узбекистана. Гости ознакомились с производством и наметили конкретные шаги для партнерства.

Максим Максимович, заместитель генерального директора ОАО «Интеграл» – управляющая компания холдинга «Интеграл»:

Это большая страна с большими возможностями. Активный на сегодня прирост населения происходит там. И мы думаем, что как раз таки наша медицинская техника будет востребована в первую очередь по мере развития приборостроительных производств. Думаю, в последующем будут интересны и наши основные изделия. Это интегральные микросхемы, полупроводниковые приборы.

Визит Жамшида Ходжаева проходит в рамках Форума регионов Беларуси и Узбекистана. В эти дни узбекские делегации посещают промышленные предприятия и объекты агропромышленного комплекса, где знакомятся с экспортным потенциалом и обсуждают конкретные проекты взаимовыгодной кооперации. 8 июля в Минске пройдет пленарное заседание, на котором будут подписаны двусторонние документы.