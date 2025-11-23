Первыми на территории Беларуси присягу давали не военные, а священники! Марзалюк рассказал интересные факты из истории

Текст присяги суверенной Беларуси – преемник советской. И это наш подход к сохранению устоев. Впрочем, начиналось все намного раньше. Вы знали, например, что одними из первых на территории нашей страны столетия назад давали присягу не военные, а священники?

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

У восточных славян каждый, получавший в собственность за службу боярский двор, либо князь удельный, присягавший сюзерену, присягали. Это было так называемое докончание, когда ты присягал на Библии, приносил клятву в верности стране. Когда проговаривались определенные как права, так и обязанности.

Если говорить о более позднем времени, начиная где-то с XIII-XIV веков, можно говорить о присяге, которую мы называли бы сегодня разведкой. И самое интересное, что первые такие присяги мы знаем по полоцким священникам, которые служили в православной церкви полочан в Риге. То есть был немецкий двор в Полоцке и был полоцкий двор – в Риге. И каждый священник – там был специальный отбор – присягал, что обо всем, что будет связано с вопросами обороноспособности и угрозы стране, он будет информировать.

Если говорить о присягах более позднего, то с XVI века уже в Великом Княжестве Литовском существовала форма присяги, которую приносили в первую очередь те, кто занимал государственную должность. Ну а воинская присяга в том классическом формате, который мы знаем, она окончательно оформляется в XVIII-XIX столетиях.