Первый в СНГ беспилотный спасательный катер для МЧС разработали Беларусь, Россия и Китай

Новости Беларуси. Первый в СНГ беспилотный спасательный катер разработали для МЧС. Это совместная работа российских, белорусских и китайских конструкторов. Безэкипажное транспортное средство будет патрулировать городские водоемы, проводить поисковые работы. А встроенная камера на его борту позволит передавать видеоинформацию на береговой пост управления. Спасатели надеются, что новая техника позволит уменьшить количество жертв на воде.

С виду обычный катер – уникальное беспилотное судно. Водную машину разработали сообща три страны: Беларусь, Россия и Китай. По научному плавательное средство называется «многоцелевой беспилотный комплекс». От белорусов в катере, по сути, самое главное – информационная начинка. Последнего поколения.

Сергей Тыцык, директор компании-разработчика катера (Беларусь):

Полностью на автомате он может выполнять миссию, в режиме радиомолчания. Низкое инфракрасное излучение, то есть он фактически незаметен. Мы сняли с него фактически все оборудование, которое занимается жизнеобеспечением. Есть только сервер машины, бортовой компьютер. Все это работает.

Это пока опытный образец. В ближайшее время его испытают белорусские и российские военные в Сочи. Катер может выполнять практически любые задачи: сдерживать наркотрафик, охранять объекты на воде, проводить экологический мониторинг. В перспективе использовать его будут и в гражданских целях. У городских пляжей. На подобного рода технику спрос в мире огромный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Горбановский, заместитель директора делового Клуба Шанхайской организации сотрудничества (Россия):

Наши беспилотники ходят в снегопад, бурю, лед.

Мы миру даем конкурентный товар. Получилось очень высокое качество. Мы сейчас можем бразильцам, венесуэльцам не за 100 рублей, а за 60-70 рублей такое же качество, как могут поставить некоторые западные страны.

Такие катера есть только у США и Израиля. В Европе производить что-то похожее только пробуют. Камуфляжное судно может находиться в движении 5 суток и разгоняться до 100 километров в час. Все измерения передаются в пункт управления в реальном времени. Причем участия человека в некоторых случаях не требуется вовсе.

Алексией Стратилатов, разработчик информационной системы катера:

Камера стабилизируется. Заметили браконьеров – можем принять какие-то действия. Оператор, нажав кнопку, может что-то им сказать, конкретно этим браконьерам, находящимся далеко. Они по громкой связи его услышат. Можно предупредить о чем-нибудь, сфотографировать, получить качественную фотографию и передать на землю.

Проектировщики называют такой катер наукоемким продуктом. Водную машину после Минска презентуют в Москве и Пекине. Заявки на нее уже есть со всего мира. Поэтому после того, как судно пройдет испытания, производить его начнут серийно.