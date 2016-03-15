Первый в Беларуси передвижной фельдшерско-акушерский пункт доказывает свою эффективность

Новости Беларуси. Первый в Беларуси передвижной фельдшерско-акушерский пункт, который начал работу в Крупском районе, доказывает свою эффективность. Медицинский комплекс «на колесах» обслуживает жителей отдаленных населенных пунктов, некоторые из которых находятся в 40 километрах от центральной районной больницы.

Сегодня «поле деятельности» ФАПа - это 28 деревень и более 800 человек. Передвижной комплекс имеет два врачебных кабинета - один предназначен для осмотра пациентов, где можно снять электрокардиограмму, смерить температуру и давление, второй - совмещенный: акушерско-гинекологический и процедурный. Есть также комната ожидания приема для пациентов и даже небольшая аптека. В передвижном фельдшерско-акушерском пункте созданы надлежащие условия для работы медиков и качественного оказания необходимой помощи.

Александр Шараев, заведующий передвижного фельдшерско-акушерского пункта Крупской центральной районной больницы:

Можно смело хорошо оказывать любую помощь любого рода. Люди приходят и таблетки купить, и давление померить. У нас день разбит чуть ли не по минутам.

Валентина Протасевич, жительница деревни Ухвала Крупского района:

Раньше надо было добираться людям из соседних деревень к нам в амбулаторию. А теперь они выезжают на место. Для пенсионеров очень удобно. Молодцы. Хорошие врачи у нас.

Передвижной фельдшерско-акушерский пункт - пока пилотный проект, который призван показать целесообразность мобильной медицинской помощи. Между тем, уже можно говорить о первых положительных результатах и дальнейших перспективах. Не исключено, что подобные комплексы появятся и в других районах Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Дмитрий Кулевский, главный врач Крупской центральной районной больницы:

Улучшилась доступность для населения маленьких населенных пунктов, где проживает небольшое количество населения – до 30-40 человек. В дальнейшем, возможно, будет проводиться забор некоторых анализов, проводиться лабораторные исследования. Мы возлагаем на этот проект большие надежды.