Акция «Здесь живет ветеран»: на домах ветеранов появляются памятные таблички

Новости Беларуси. Акция «Здесь живет ветеран» продолжает шествие по Минской области. Эстафету поддержал и Стародорожский район. Памятные таблички украсили уже почти два десятка зданий, в которых живут участники Великой Отечественной войны. Среди них - дом Ивана Васильевича Хмелева, который всю войну сражался в партизанском отряде. Мужчина и сегодня ведет активную жизнь и участвует почти во всех мероприятиях, посвященных великой Победе.

Иван Хмелев, ветеран Великой Отечественной войны:

Так это ж прошло больше 70 лет. Это уже те, кто родились после войны, уже дедушки. Таких, как я, уже осталось очень мало. Ежегодно приходят ребята, поздравляют не только в День Победы, но и в день рожденья.

Продолжаться акция будет до Дня Победы. За это время только в Стародорожском районе символы памяти появятся на домах 29 ветеранов. Главная цель - сохранить и увековечить память о подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.