День защиты прав потребителя: оказывается, вернуть деньги можно даже за неудачную прическу

Новости Беларуси. В День потребителя, который отмечают 15 марта в мире, в Минской области организована работа прямых линий со специалистами местных исполнительных и распорядительных органов. За повышение уровня информированности населения каждый день борются и сотрудники общества защиты потребителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

К примеру, только в Молодечно за месяц рассматриваются пять-шесть дел. Обращаются к юристам по самым разным вопросам. Так, вернуть деньги можно даже за неудачную прическу. А что делать, если вам выставили счет за телефон, по номеру которого вы даже не звонили?