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День защиты прав потребителя: оказывается, вернуть деньги можно даже за неудачную прическу

15 марта 2016 14:04
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Новости Беларуси. В День потребителя, который отмечают 15 марта в мире, в Минской области организована работа прямых линий со специалистами местных исполнительных и распорядительных органов. За повышение уровня информированности населения каждый день борются и сотрудники общества защиты потребителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

К примеру, только в Молодечно за месяц рассматриваются пять-шесть дел. Обращаются к юристам по самым разным вопросам. Так, вернуть деньги можно даже за неудачную прическу. А что делать, если вам выставили счет за телефон, по номеру которого вы даже не звонили?

# общество # Защита прав потребителей

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