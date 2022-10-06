27 октября в Беларуси вступят в силу изменения в ПДД
Осень – это не только туманы, гололед и проливные дожди. В 2022 году золотой сезон подарил Синеокой и важные изменения в правилах дорожного движения, которые вступают в силу уже 27 октября. Первый на очереди – транспорт будущего. Электросамокат, гироскутер, сигвей, моноколесо. Модные и уже полюбившиеся столичной публике гаджеты официально станут средствами персональной мобильности. Новое звание – иные обязанности.
Виктория Супрун, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Лица, которые передвигаются на данном устройстве будут приравниваться к пешеходам. При движении на средстве персональной мобильности рекомендуется использовать экипировку в виде защитного шлема. Кроме того, на средстве персональной мобильности запрещается передвигаться в состоянии опьянения, не держась за руль, если он предусмотрен заводом изготовителем, двигаться со скоростью более 25 километров в час, управлять детям в возрасте до 14 лет за исключением жилой и пешеходных зон.
А еще любителям прокатиться с ветерком на необычном девайсе запретят колесить по городу в паре. В тени не остались и велосипеды: отныне данный вид транспорта и его товарищ электровелосипед играют на равных условиях.
Виктория Супрун:
Что касается передвижения велосипедов по пешеходным переходам, перед тем, как пересечь проезжую часть, велосипедист должен снизить скорость. Разрешается велосипедисту не спешиваться, но при пересечении проезжей части на велосипеде велосипед должен ехать со скоростью идущего пешехода.