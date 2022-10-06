27 октября в Беларуси вступят в силу изменения в ПДД

Осень – это не только туманы, гололед и проливные дожди. В 2022 году золотой сезон подарил Синеокой и важные изменения в правилах дорожного движения, которые вступают в силу уже 27 октября. Первый на очереди – транспорт будущего. Электросамокат, гироскутер, сигвей, моноколесо. Модные и уже полюбившиеся столичной публике гаджеты официально станут средствами персональной мобильности. Новое звание – иные обязанности.

Виктория Супрун, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Лица, которые передвигаются на данном устройстве будут приравниваться к пешеходам. При движении на средстве персональной мобильности рекомендуется использовать экипировку в виде защитного шлема. Кроме того, на средстве персональной мобильности запрещается передвигаться в состоянии опьянения, не держась за руль, если он предусмотрен заводом изготовителем, двигаться со скоростью более 25 километров в час, управлять детям в возрасте до 14 лет за исключением жилой и пешеходных зон.​

А еще любителям прокатиться с ветерком на необычном девайсе запретят колесить по городу в паре. В тени не остались и велосипеды: отныне данный вид транспорта и его товарищ электровелосипед играют на равных условиях.