Как вести себя при знакомстве с человеком противоположного пола, его родителями и при деловой встрече

Каждый из нас в тот или иной момент своей жизни сталкивался с ситуацией, когда приходится знакомиться с человеком противоположного пола в неформальной обстановке. Как же вести себя в этой ситуации согласно нормам этикета?

Стас:

Надо сначала подойти, поздороваться, сделать ей комплемент.

Маша:

На мой взгляд, если человек симпатизирует девушке, то она может согласиться выпить с ним чашечку кофе. Но если у нее уже есть молодой человек, то она ему может отказать.

Впоследствии при общении, если молодой человек понравился, то можно дать свой номер телефона.

Современный этикет не запрещает женщине проявлять инициативу. Однако, как правило, первым знакомится все же мужчина. Самый легкий способ завести беседу с барышней – помочь ей в чем-либо: открыть дверь, поднять оброненную вещь или подсказать правильную дорогу.

Ольга Бельмач, телеведущая:

Еще один способ познакомиться с другим человеком – это просто подойти и поздороваться с ним. И, конечно, не забывайте про юмор.

Что касается девушки, то этикет тут достаточно строг. Она не имеет права при первом же знакомстве оставлять ни свой телефон, ни, конечно, домашний адрес. И тут этикет шагнул далеко вперед. Оставляем электронный ящик.

Если знакомство прошло удачно, вы понравились друг другу и решили продолжить общение, помните: первое свидание обязательно должно быть назначено в людном месте.

Ольга Бельмач, телеведущая:

Если вы все-таки уезжаете куда-нибудь за город в большой компании, это компания вам не очень знакома, то непременно оставьте своим родным адрес места, куда вы отправляетесь, и даже телефоны людей, которые будут вместе с вами. Конечно, если люди вызывают у вас сомнения, то не встречайтесь с ними второй раз и ни в коем случае не разрешайте им вас провожать до дома.

Молодым людям, которые уже прошли этап первых свиданий рано или поздно предстоит еще одна важная встреча: знакомство с родителями второй половинки. Обычно это случается в гостях, и тут важно постараться соблюдать следующие нормы этикета.

Ольга Бельмач, телеведущая:

Первых представляете тех, кого вы привели сегодня первый раз, то есть своего парня либо девушку. И только после этого называете имя и отчество своих родителей. Кстати, не забывайте про такой важный момент: обязательно сообщите о тех фактах, которые заведомо связывают ваших любимых и близких. Например, знакомясь с мамой девушки, можно сказать, что Катя, точно так же, как и ты, любит вязать.

Если вы являетесь гостем, также очень важно вести себя правильно, чтобы с первой встречи завоевать сердца будущих родственников. Не стоит притворяться тем, кем вы на самом деле не являетесь: фальшь всегда чувствуется и вызывает негативную реакцию. Постарайтесь быть естественными – это всегда располагает, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Ольга Бельмач, телеведущая:

Несмотря на то, что это знакомство, ни в коем случае сами о себе не рассказывайте. Только отвечайте на те вопросы, которые вам будут задавать. От еды отказываться нельзя, а вот со спиртным будьте осторожны: очень уж часто папы любят проверять таким образом возлюбленных своих детей.

И, уходя из гостей, конечно, ни в коем случае не говорите: «Надеюсь, не последний раз». Это должны сказать те люди, которые вас приглашали.

А теперь немного об этикете делового знакомства.

Ольга Бельмач, телеведущая:

Что же касается знакомства на рабочем месте, то тут очень важно помнить про иерархию: представляется первым тот, кто стоит ниже. То есть мужчина – женщине, подчиненный – начальнику, и тот, кто младше – более старшему. А вот руку протягивают наоборот: тот, кто старше рангом.

После того, как вы познакомились, не забудьте сказать, что вам очень приятно это знакомство. И ни в коем случае не говорите, что «мне о вас очень много рассказывали». В этом случае человек озадачится: какую же информацию о нем вам преподнесли.

Отличительной чертой делового человека является умение вести беседу. Прежде всего, необходимо всегда выслушать собеседника, не прерывая его и не отвлекаясь на другие дела или других людей. Если при разговоре все-таки пришлось отвлечься, необходимо принести извинения.

Очень полезными в деловом общении являются визитные карточки: ведь обмен ими свидетельствует о желании поддерживать деловые контакты. Вручать визитку следует, перевернув ее вверх стороной с текстом и озвучив при этом фамилию и имя собеседнику, для того, чтобы он не ошибся в произношении.

Ольга Бельмач, телеведущая:

И в завершении мне хотелось бы напомнить фразу Карнеги о том, что успех в делах на 15% зависит от наших знаний, а на 85% – от того, насколько мы умеем устанавливать контакт с людьми. Учитесь. Этому можно научиться.