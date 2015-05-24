Первый секретарь Минского городского комитета БРСМ – о занятости молодежи в летний период

Новости Беларуси. Лето уже совсем близко. Самое время хорошо отдохнуть, или заработать. Этот выпуск программы «Большой город» на СТВ – о возможностях для молодежи.

Столичный комитет по труду и занятости недавно распространил информацию о том, что школьники летом смогут зарабатывать до двух миллионов рублей в месяц. В то же время, запись в молодежные студотряды сейчас тоже идет полным ходом. Здесь речь идет и о работе, и о зарплате другого порядка.

В студии большого города Юрий Чечукевич, первый секретарь Минского городского комитета ОО «Белорусский республиканский союз молодежи».