«Мы природу не испохабили, не исковеркали». Как белорусская чистота становится брендом страны

Сергей Костюченко в начале интервью оговорился о схожести Беларуси и Австрии, и не раз приходилось слышать то же самое от разных людей. Похожи страны и соседством с большим братом (у Австрии это Германия, у нас – Россия), и порядком в стране, и чистотой. Об этом – отдельно!

На прошлой неделе о красоте Беларуси трижды за время визита сказал председатель Китая Си Цзинпинь. Еще в самолете он заметил, как красива Беларусь с воздуха. Вероятно, это отложилось в голове президента Лукашенко, и на сьезде профсоюзов в пятницу он вспомнил о визите великого гостя, и о белизне Белой Руси, а днем ранее отдельное совещание провел о правильном использовании земель.

Секреты белорусского порядка и земли, и с воздуха раскрывала наш корреспондент Анастасия Дехтяр.

Не комплименты, а впечатления. Без лишней метафоричности, а просто, но по делу практически все, кто побывал в нашем центре Европы, не сговариваясь, приходят к очень похожим выводам.

Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики:

Действительно, мы увидели очень красивую страну.

Мы просто расскажем, как выносится сор из белорусской избы.

Наталья Леонидовна пересматривает «черный список». Он с фотоуликами.

Наталья Шевелева, председатель Людвиновского сельсовета:

Обследовали и при проверке установлено, что требуется отремонтировать забор.

Председатель сельсовета лишь на несколько минут заскочила в контору – привезла из райцентра очередную партию цветов для уличного декора – и снова по газам. В ее вотчине 11 деревень и 3 тысячи жителей.

Эксперты визуальной красоты обследуют домовладения. Под прицелом их фотоаппарата разваленный забор, бурьян, заброшенные долгострои и даже беспризорные собаки.

Наталья Шевелева, председатель Людвиновского сельсовета:

Приехали в населенный пункт Давыдки, посмотреть, выполнено ли наше предписание, которое мы составляли в марте-апреле.

Наталья Леонидовна, окинув взором фронт недоделанной работы, отправляется к ответчикам.

Наталья Шевелева, председатель Людвиновского сельсовета:

Мы не только требуем. Мы же и помогаем, мы же хотим, мы предлагаем, где купить. Если надо, вплоть до того, что наймем машину и доставим материал.

Людвиновский сельсовет в 2014 году стал лучшим в Минской области по благоустройству. Призовые деньги «закопали» в землю: внушительную сумму потратили на покупку саженцев. Так, в двух агрогородках появился настоящий сельский дендросад.

Лилия Протасова директор сельского Дома культуры агрогородка Людвиново:

Когда есть хозяин, тогда все прекрасно на земле. А когда хозяйка, тогда все замечательно. Вот у нас есть хозяйка нашей земли.

В воспитательной методике этой многодетной семьи трудотерапия – ежедневное занятие.

Немыслимые дизайнерские формы: на 15 сотках от буйства фантазии скоро негде и морковку будет посадить. Улица Полевая в агрогородке новая: ровный асфальт, аккуратные газоны, но этот двор – местная достопримечательность.

Татьяна Вербилович, многодетная мама:

Душа легла, сами обустраиваем, стараемся. Где-нибудь подсмотрим, где-нибудь сами придумаем.

Мы находимся на полевом аэродроме, что под Минском. Как говорится, мне сверху видно все, ты так и знай. Поэтому оценим Беларусь свысока.

База сверхлегкой и легкой авиации. Авиаторы выполняют спецзадания сельхозназначения, так называемые химработы, белорусские поля обрабатываются с высоты. За час опыляется 150 гектаров, а расходуется всего 15 литров бензина.

Занимаются здесь и обзорными полетами. Идут на вылет не только туристы. Чиновники часто облетают территорию, чтобы посмотреть на свою работу с высоты птичьего полета.

Александр Лукашенко тоже часто оценивает Беларусь из иллюминатора. О порядке на земле говорил глава государства и на этой неделе.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

На земле должен быть идеальный порядок. Это наш бренд, это наше лицо. Кто бы в страну ни приезжал, отмечает нашу гармонию с природой, что мы ее не испохабили, не исковеркали.

Сергей Исаченко, командир авиационного отряда:

Беларусь здесь – такое впечатление, что ни одного клочка земли бесхозного просто нет, не существует.

Москвич Юрий Серов уже шесть лет приезжает полетать над Беларусью. Здесь стоит и личный самолет российского бизнесмена. Авиатор уверяет, что базируется здесь не из корыстных целей.

Юрий Серов, летчик, директор компании по продаже недвижимости (Россия):

Где культура, туда человек и хочет.

На земле он рассказывает о том, что чуть позже покажет. Юрий берет нас на борт.

Юрий Серов, летчик, директор компании по продаже недвижимости (Россия):

Беларусь красивая: леса и поля ухоженные. Мы летали в Гродно, в Щучин. В Германии то же самое: поля ухоженные. И если сравнивать Германию и Беларусь, по ухоженности, по хозяйству шикарно. В России очень много заброшенных колхозов. Там земля в опустошении, она не ухаживается, нет хозяев, поэтому заброшена. Жалко смотреть.

Дороги в Беларуси шикарные. Честно скажу, я не видел в Беларуси плохих дорог.

А вот этот наземный десант «зеленых волонтеров» отправляется в очередной поход за мусором.

Они идут туда, куда не ступает нога сотрудников ЖКХ, зато доходят граждане отдыхающие. В пятничный вечер, после работы добровольцы отправились на пустырь в Малиновке.

Навигация мусора. В интернете есть даже карта уборки. На прошлой неделе белорусские активисты чистоты присоединились к международной акции – всемирной уборке мусора.

Надежда Дубовская, сотрудник Центра экологических решений:

В этом году за один день вышло по всей стране более тысячи человек. И это только тех, кого мы смогли посчитать, кто прислал нам свои отчеты, фотографии с уборок.

Предприниматель Алексей тоже не брезгует грязной работой.

Алексей Протащик, волонтер:

Заставляет внутренний голос, желание сделать мир чище, Минск чище, свой район, там, где гуляю и отдыхаю.

Но пока одни убирают, важно, чтобы другие не начинали мусорить. Ведь в Беларуси чистота – это уже элемент нашего имиджа.