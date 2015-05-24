24 мая в Беларуси отмечают День славянской письменности и культуры

Новости Беларуси. По всей Беларуси отмечают День славянской письменности и культуры. Это праздник родного слова, книги и литературы. Он посвящен памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Братья составили первую славянскую азбуку и перевели богослужебные книги на славянский язык, заложив тем самым основы нашей письменности.

Кирилл и Мефодий возведены в ранг святых православной церковью и католическим костелом.

Белорусская земля также дала миру плеяду талантливых просветителей. Это Евфросиния Полоцкая, Кирилл Туровский, Франциск Скорина.