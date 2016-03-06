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Министерство обороны Беларуси в преддверии 8 Марта организовало встречу с солдатскими матерями

06 марта 2016 10:40
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Новости Беларуси. Министерство обороны организовало встречу с солдатскими матерями. Также среди гостей дома офицеров были вдовы и дети, военнослужащих погибших в Афганистане и в других локальных конфликтах. Специальная концертная программа и театральная постановка, теплые слова и поздравления. Традиции таких встреч в канун Дня женщин не один год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Адамова, председатель Республиканской ассоциации членов семей военнослужащих, погибших в Афганистане «Память и долг»:
Это чувство мужского плеча, которое так в жизни женщины необходимо, мы, к счастью, чувствуем.

Игорь Фильченков, главный режиссер драматического театра белорусской армии:
Нам очень приятно выступать вообще перед женщинами, это наш любимый праздник. Нам хотелось бы, чтобы у них в эти весенние дни не сходила с лица улыбка.

# общество # 8 Марта # Игорь Фильченков # Людмила Адамова

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