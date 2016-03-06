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На въезд в Литву на пунктах пропуска «Каменный лог» и «Бенякони» – очереди из десятков автомобилей

06 марта 2016 10:41
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Новости Беларуси. Большие выходные – большие очереди. На въезд в Литву на пунктах пропуска «Каменный лог» и «Бенякони» собрались десятки автомобилей. Чтобы быстрее пересечь границу, пограничники рекомендуют воспользоваться соседними переходами, которые не так загружены: это «Привалка» и «Котловка».

Подобная ситуация традиционно наблюдается перед началом продолжительных выходных. Впрочем, белорусы все чаще отдают предпочтение путешествиям внутри страны. В 2015 году более чем на треть увеличилось количество организованных туристов. В экскурсионных поездках по Беларуси приняло участие почти 750 тысяч наших соотечественников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Очереди на границе Беларуси

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