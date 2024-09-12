Первый мультимедийный портал запустили в Беларуси

Этот проект уникален для всего постсоветского пространства. Первый мультимедийный портал запускают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Создало и будет развивать проект Белорусское телеграфное агентство под слоганом: «Всегда самая актуальная информация». Весь контент ведущих СМИ страны, в том числе и СТВ, будет сосредоточен в одном месте. Зрителю и читателю не придется переходить с сайта на сайт в поисках информации.

На новом ресурсе есть место для стримов и важных прямых трансляций с мероприятий, в которых принимает участие Президент. Каждый день по адресу VIDEOBEL.BY будет доступна подборка топ-5 самых важных новостей. Медиапортал адаптирован для просмотра контента на любом устройстве: от смартфона до экрана телевизора.