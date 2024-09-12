Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов органов предварительного следствия с профессиональным праздником

Ровно 13 лет назад было принято решение о создании Следственного комитета Беларуси, и время доказало его правильность. Это подчеркнул Александр Лукашенко, поздравляя сотрудников и ветеранов органов предварительного следствия с профессиональным праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Эффективная деятельность Следственного комитета Республики Беларусь в сфере досудебного уголовного производства обеспечила комплексный подход в борьбе с преступностью, защиту конституционного строя, прав и законных интересов каждого гражданина и общества в целом. Сотрудники органов предварительного следствия своим ежедневным трудом, проявляя внимательность и объективность при расследовании уголовных дел, за каждым из которых стоят человеческие судьбы, также укрепляют доверие к правоохранительным органам и институтам государственной власти. Убежден, ваша преданность Родине, верность присяге, профессионализм и требовательность позволят вам и впредь на должном уровне решать все поставленные задачи, в полной мере обеспечивая принципы неотвратимости наказания и верховенства права.