Белорусы принимают участие в международном фестивале в Смоленске

Белорусская делегация участвует в фестивале «Молодежь – за союзное государство» в Смоленске. В 2024 году в программе много новшеств: впервые за победу будут бороться не только вокалисты, но и хореографические коллективы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также пройдут встречи юных историков. Под девизом «На старте новых идей» фестиваль собрал более 300 ребят из Беларуси и России. Еще накануне они успели познакомиться друг с другом. Презентация творческих номеров, жеребьевка конкурсантов, знакомство с жюри, много музыки, эмоций и, конечно, не смолкающие аплодисменты. В команде белорусов около 100 человек.

Алина Кузнецова, участница шоу-балета «Сенсация» из Витебска:

Я приехала с очень радостным настроением, очень долго ждала этого фестиваля. Я очень хочу оторваться на этом фестивале, хорошо выступить, победить в конкурсе.

Артем Ильченко, солист концертного ансамбля «Успех» из Ростова-на-Дону:

Приехали мы сюда с замечательным настроением, все были настроены на поездку. И с самого начала у нас тут начался движ. Нам еще предстоит пара выступлений для участников и конкурсантов этого фестиваля.

Александр Березин, художественный руководитель, главный режиссер фестиваля «Молодежь – за Союзное государство»:

Вы видите саму атмосферу. И она с первого фестиваля до последнего никогда не менялась, только все усиливается, усиливается. Молодежь сейчас более эмоциональная, более открытая.