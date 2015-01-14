Новости Беларуси. Минские спасатели проводят противопожарные рейды. В центре внимания сотрудников МЧС – захламленные подъезды и подвалы. За прошедшие двое суток в огне пострадали три человека. Один погиб. В ближайшие дни инспекторы планируют проверить весь жилой фонд города.

На профилактику с пожарами 14 января вышел весь офицерский состав Минского МЧС. Проверяют так называемые зоны риска: захламленные подвалы и подъезды. К примеру, дом на «каменке». На контроле у спасателей и ЖЭСа он и этот балкон для сушки белья — давно.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Это подъезд одной из столичных многоэтажек превратился буквально в кладбище старых вещей. На этом пятачке и ковры, и запчасти от автомобилей, унитазы и даже грабли. Может быть, с точки зрения интерьера это и неплохо выглядит, но с точки зрения противопожарной безопасности – может вспыхнуть от одной спички.

Складские запасы здесь не первый месяц. Жильцы говорят – это вещи переехавших соседей. Те пусть и убирают. Но, увидев спасателей и телевидение, убеждают. Уберем.

В этом случае, говорят спасатели, время — действительно деньги. В соседнем доме из-за такой же ситуации пожар уже был. Вещи убрали. Неужели, чтобы навести порядок теперь уже здесь, недоумевают инспекторы, нужен рецидив.

Александр Черноусик, начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Фрунзенского района Минска:

Пишем предписания, рекомендации. Конечно, ЖЭСы убирают это все, но с течением времени это все превращается вот в такое захламление. Мельчайшая искра — это все может загореться.

А это – один из подвалов уже другого дома. За пять минут до нашего визита все вещи отсюда начали убирать работники ЖЭСа. Площадка под лестницей — излюбленное место ночлега асоциальных граждан, которые, не то слово пренебрегая нормами пожарной безопасности, тащат сюда вещи из мусорных баков.

Проверяют подвали спасатели вместе с работниками ЖЭСов. Это сделано специально. Те, если есть проблемы, тут же их устраняют. Ведь задача – исправить, а не наказать. Всего за день сотрудники МЧС посетили больше тысячи домов, в которых проживает 450 тысяч человек.

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:

Личный состав городского управления МЧС, а также районных отделов по чрезвычайным ситуациям проводит проверки мест общего пользования в жилых домовладениях. Наша задача — проверить места общего пользования на предмет ограничения посторонних лиц в эти места и отсутствия складирования горючих материалов, потому что это основные причины, способствующие возникновению пожаров.

Рейд МЧС продлится еще и 15 января. Проверят то, что не успели 14 января. Планируется, посетят весь жилой фонд Минска. Это, надеются инспекторы, должно уменьшить количество пожаров в городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.