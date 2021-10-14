Первых борзых завели в 80-е годы. Поговорили с заводчицей аристократической породы

Новости Беларуси. Начало октября заядлые охотники ждут с нетерпением. Старт сезона как праздник. Особенно если идешь на охоту коллективную. Тут почти все завсегдатаи и друг друга знают. Так что сплоченность ради общего результата гарантирована, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Валентина Владимировна одна из первых заводчиц борзых в Беларуси. Благодаря ее усилиям русские псовые борзые сегодня обрели заслуженную популярность в кругах собачников.

Валентина Ясютина, заводчица русских псовых борзых:

Это были 80-е годы, когда мы с моей подругой завели первых псовых борзых в Минске, и как-то потом пошло у нас. Получилось, в 90-х было уже под 200 собак, потом все революции, перестройки бьют по борзым, они исчезли, сейчас снова идет не то что возрождение – людям хочется красоты, добра. Борзые заводятся очень многими. Охота у этих грациозных созданий, похоже, в крови. Натянутые как струнки они готовы мчаться по команде словно пули, спущенные с курка.

Воссоздать в точности конную псовую охоту, как это было у помещиков в 19 веке, сегодня очень сложно. Ради такого хобби в то время держали комплектную охоту – целые своры собак и свиту обслуживающего персонала. Выжлятники, псари, кричане. Однако к аутентичности участники стремятся. Стременная чарка, например, есть и сейчас. Правда, пустая. Это скорее упражнение для всадников.

Мария Коледа, участница реконструкции псовой охоты:

Всадникам в первую очередь адреналин, настроение хорошее, потому что кони и собаки немного друг друга подстегивают, подогревают. Они начинают соревноваться между собой. Собаки бегут за приманкой, если поднимают зайца, то бегут за зайцем. Лошадям это тоже интересно, они начинают соревноваться между собой, весело всем по итогу.

Жанна Жуковская, участница реконструкции псовой охоты:

Мы с борзятниками встречаемся, ходим в поля, свежий воздух, – это здоровье. Яна Шипко:

Всегда ваши собаки такую реакцию вызывают? Жанна Жуковская:

Да, мы когда приезжаем в Минск уже на зиму, просят погладить. А этим – гладьте меня. Они у меня такие залюбленные. Понять Жанна может и азарт настоящих охотников. Ее подопечные ходят на зайца регулярно.

Жанна Жуковская:

Вот ружья наши. Яна Шипко:

Так, наверное, еще интереснее. Жанна Жуковская:

Конечно, когда собака поднимает зайца, когда они начинают гнать, у меня, я даже передать не могу, столько адреналина. Я бегу, интересно, взяли они там или нет.