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Первые в мире снимки Марса прислал космический аппарат

06 августа 2012 09:56
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Космический аппарат «Кюриосити» успешно приземлился на Марс и уже передал на землю первые снимки. За восемь с половиной месяцев марсаход преодолел миллионы километров. Главная задача аппарата – попытаться ответить на один из самых волнующих вопросов: есть ли жизнь на Марсе?

Аппарат должен будет детально обследовать поверхность загадочной планеты на предмет условий для существования микроорганизмов. Ожидается, что «Кюриосити», что в переводе с английского означает «любопытство», будет исследовать Красную планету в течение приблизительно одного марсианского года, а это 687 земных дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Космос # Фотофакт

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