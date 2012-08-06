Первые в мире снимки Марса прислал космический аппарат

Космический аппарат «Кюриосити» успешно приземлился на Марс и уже передал на землю первые снимки. За восемь с половиной месяцев марсаход преодолел миллионы километров. Главная задача аппарата – попытаться ответить на один из самых волнующих вопросов: есть ли жизнь на Марсе?

Аппарат должен будет детально обследовать поверхность загадочной планеты на предмет условий для существования микроорганизмов. Ожидается, что «Кюриосити», что в переводе с английского означает «любопытство», будет исследовать Красную планету в течение приблизительно одного марсианского года, а это 687 земных дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.