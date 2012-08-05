Как живут люди, которые обслуживают Молодечненскую дистанцию пути БелЖД

Молодечненская дистанция пути - одна из 20 дистанций белорусской железной дороги, была создана в 1939 году. Отделение занимается ремонтом и текущим содержанием железнодорожного полотна. Работы выполняет достаточно большой коллектив – 720 путейцев. Дистанция состоит из линейных подразделений, так называемых колодок, их 18. А саму дистанцию по старинке называют ПЧ – путевая часть.

Она самая большая дистанция на белорусской железной дороге по обслуживанию главного пути. Его протяженность – 533 километра. А одному монтеру в месяц приходится проходить до 160-180 километров. Кроме того, на территории есть цех дефектоскопии. А также мостовые цеха. Ведь на балансе дистанции более 300 мостов.

Пассажиропоток увеличивается, а с ним и нагрузки на молодечненский узел. Только в Гудогайском направлении через Молодечно проходит почти 60 пар поездов в сутки. К тому же, в самой ближайшей перспективе планируется электрофикация направления на Вильнюс. Ведь в пределах дистанции будет белорусская АЭС. В этой связи все железнодорожные пути, коммуникации уже приняты и штат сотрудников укомплектован.

На Молодечненскую дистанцию пути Михаил Владимирович пришел 20-летним. С тех пор уже 40 лет как это его единственное место работы. Он, сын железнодорожника, для себя иной судьбы и не предполагал. Говорит, что влюбился в «железку» еще с детства. Пробегали мимо поезда, а сельский паренек смотрел им вслед и мечтал о будущем. Только в отличие от отца, железнодорожника-вагонника, стал путейцем. В 1972 начинал помощником, затем был дефектоскопистом, начальником этого цеха, так и вырос до замначальника дистанции. В этой должности 17 лет.

Михаил Южик, заместитель начальника Молодечненской дистанции пути БЖД:

Меня, во-первых, привлекла та специальность, которая у меня была первой: работник по неразрушающему контролю. Это интересная работа была, у нас интересные аппараты был. Сейчас не сравнить – более современные, тогда еще примитивные. Там больше играл роль человеческий фактор, чем этот аппарат. Много ходили, у нас был очень большой выход рельсов, по 700 находили дефектов где-то в течение года. Поэтому сама та специальность, оператора-дефектоскопа, это привлекало по-настоящему, и нам интересно было находить дефекты, находить то, что ты приносишь большую пользу. Один дефект может иногда поставить темное пятно на работе всего коллектива. Пропуск чреват тяжелыми последствиями. Поэтому работали. Я уже где-то в 1975 году участвовал в конкурсах профессионального мастерства, выходил победителем. Изучали мы новые аппараты, которые стали поступать. Поэтому там было интересно довольно. Я оттуда уходил с сожалением на заместителя. Я не хотел оттуда уходить, потому что там был мой родной коллектив, мы проводили время и на работе, и в радостях, и в горе мы всегда были вместе. Из того коллектива мне было очень сложно уходить, я бы 50 на 50, даже 51%, что я хотел там остаться. Работать тяжеловато. Во-первых, нагрузки увеличиваются в виду того, что у нас линейное предприятие, поэтому объехать дистанцию за день невозможно. Сейчас надо работать с людьми, где-то и поддержать морально, где-то и материально, потому что ситуация не очень благоприятная. Но люди у нас держатся, люди работают, и никаких нюансов не возникает. Все понимают, что каждого, в первую очередь, интересует зарплата. Нормы исправно платим, выдаем и аванс, и зарплату, поэтому люди сами с удовольствием приходят на железную дорогу.

Наблюдая за Михаилом Владимировичем, сразу подметили его ответственный подход к делу. Исполнительность и организованность привита родителями. Видимо, поэтому руководство еще в самом начале карьеры не побоялось доверить 24-летнему парню руководство цехом, где в подчинении было 40 человек. Молодой начальник смог создать дружественный коллектив. Корпоративный дух помогал побеждать не только на республиканских, но и всесоюзных соревнованиях. Работы не боялись, трудились на самых ответственных участках.

Михаил Южик, заместитель начальника Молодечненской дистанции пути БЖД:

Тогда в то время не надо было заставлять идти на субботник, все шли с удовольствием и работали. В основном, по замене шпал, по разрядке плетей температурных напряжений, отрабатывали от и до. Деньги перечисляли в фонд субботника. Веселее было, чем сейчас, сейчас люди не особо выкладываются, как мы в свое время выкладывались. То поколение выкладывалось на 90% производства.

Трудно было не заметить, как Михаил Южик гордится своим местом работы. А ведь Молодечненская дистанция пути всегда была на хорошем счету. Если технику новую освоить или испытания какие провести — доверие руководства, в первую очередь, молодечненским железнодорожникам. Авторитет, заслуженный десятилетиями, сегодня только укрепляется. А ведь труд путейцев - не из легких. Да и основной рабочий инструмент почти не изменился.

Молодечненской дистанции пути — 73 года. Почти столько же — общий «железнодорожный» стаж Михаила Владимировича и его двух сыновей. Так что династия Южиков пошла уже в третьем поколении. Старший сын Александр - бригадир, а младший Андрей — мостовой мастер. Несмотря на то, что профессия неспокойная — запланировать ничего нельзя, даже на завтрашний день - оба пошли по стопам отца. Теперь работают под его руководством. И мимо начальства Андрею пройти не удалось.

Андрей Южик, сын:

В чем-то, наверное, и ему, и мне тяжелее в этом плане. Хотя, я думаю, что принципиально ничего так не меняет. Конечно, всегда хорошо, что кто-то подскажет, не каждый же поделится опытом.

Среди железнодорожников династии не редкость. Профессия еще с давних времен весьма престижная. Устроиться было тяжело: заработки приличные. А простой монтер пути мог содержать большую семью и не трудиться дома по хозяйству. Денег хватало, чтобы нанять работников. В округе железнодорожники были очень авторитетными и уважаемыми людьми. На заре развития «железки» почти на каждом километре располагались путевые казармы, или будки, как их называли. С жильем было трудно, поэтому в маленькие домики 6 на 8 заселялись с удовольствием. В таких условиях железнодорожники и жили достаточно большими дружными семьями.

Молодечненская дистанция пути — одно из главных направлений белорусской железной дороги. По сути, это конечный крупный узел перед Литвой. В последнее время нагрузки здесь увеличились. Много товаров идет из портов Прибалтики, Калининграда. Путейцы следят за должным состояние м железнодорожного полотна и стараются, по возможности, оперативно устранять все неполадки. За каждой из 18 бригад путейцев закреплен свой участок работы.

Михаил Владимирович признается, что состоялся в работе только благодаря своей супруге. Елена Вайтеховна всегда рядом. Медик по распределению приехала когда-то на родину будущего мужа. Думала временно — оказалось, навсегда. Познакомились на встрече нового 1975 года. В августе поженились, и через две недели будет 37 годовщина совместной жизни.

Супруга Михаила Владимировича долгое время работала старшей медсестрой в железнодорожной поликлинике. Но решила сменить данный пост, и теперь она медсестра на приемах. Спокойствие и комфорт в семье — важнее. Хватит того, что муж много работает. Елена Войтеховна — настоящая хранительница домашнего очага. Очень гостеприимная и радушная хозяйка. Сама из многодетной семьи, знает цену каждому кусочку. У нее ничто не пропадет. А готовит — пальчики оближешь.

Супруги Южик шутят, что в их семье на работе помешаны. Отдыхают тоже активно: на даче. Здесь каждый год свое планирование: то ремонт, то разведение новых неосвоенных сортов. Домашние заготовки не только свои три семьи кормят, еще и на друзей хватает.

Есть еще одна семейная страсть у мужской половины семейства Южиков: футбол. У главы семейства любовь еще с детства - с удовольствие гонял по полям с ровесниками. У сыновей Михаила Владимировича более серьезная подготовка — оба окончили спортивную школу. И сейчас продолжают играть.

Верность работе теперь в орденах и наградах. Михаил Владимирович не раз удостаивался высокого признания. И теперь к его медалям добавилось и звание почетного железнодорожника Беларуси, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.