Новости Беларуси. Беларусь и Россия договорились о создании аппаратуры для всепогодного зондирования Земли. Новые технологии позволят получать качественные космические снимки в условиях изменчивой погоды. Поскольку территория Беларуси большую часть года покрыта облаками, качественно снимать земную поверхность с помощью оптики и электроники получается не всегда. Новые радары для всепогодного зондирования Земли должны исправить этот недостаток.

Недавно Беларусь и Россия запустили в космос орбитальную группировку из белорусского и российского спутников. Это даст возможность нашей стране отказаться от услуг других государств в получении космической информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.