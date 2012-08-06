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Беларусь и Россия договорились о создании аппаратуры для всепогодного зондирования Земли

06 августа 2012 06:26
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия договорились о создании аппаратуры для всепогодного зондирования Земли. Новые технологии позволят получать качественные космические снимки в условиях изменчивой погоды. Поскольку территория Беларуси большую часть года покрыта облаками, качественно снимать земную поверхность с помощью оптики и электроники получается не всегда. Новые радары для всепогодного зондирования Земли должны исправить этот недостаток.

Недавно Беларусь и Россия запустили в космос орбитальную группировку из белорусского и российского спутников. Это даст возможность нашей стране отказаться от услуг других государств в получении космической информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Международное сотрудничество # Беларусь-Россия

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