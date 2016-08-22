Новости Беларуси. Первые системы залпового огня «Полонез» приняты на вооружение белорусской армии. Установки торжественно передали 336-ой реактивной бригаде в Осиповичах.

Отечественная разработка по своим характеристикам значительно превосходит своих предшественников. Дальность поражения – 200 километров. Ракеты одной боевой машины могут наносить точные удары сразу по 8 целям одновременно. Причем отклонение от заданных координат на максимальной дистанции не превышает 30 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Республики Беларусь:

Принятие новых образцов вооружения является одним из элементов стратегического сдерживания. Принятие данной системы на вооружение белорусских Вооруженных Сил – это, конечно, самый эффективный элемент на этом этапе. Можно идти разными путями. Можно увеличить Вооруженные Силы, их численность, а можно оптимизировать их до определенного состава, но, принимая на вооружения уникальные образцы, подобные этому, делать практически невозможным создание группировок войск вокруг нашей государственной границы.