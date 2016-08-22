Аэрография: как подростковое увлечение граффити может превратиться в искусство?

Вызывающий вид и неистовая скорость. Теперь этой красотке даже не надо прихорашиваться для того, чтобы ловить восхищённые взгляды.

За 4 дня российский художник превратил автомобиль Виталия в прародитель художественного тюнинга в Беларуси. Однако на дорогах Минска этот настоящий образец искусства можно увидеть очень редко.

Необычная техника нанесения рисунка при помощи воздушной кисти называется аэрография. Перед распылением краски автомобиль тщательно грунтуется или матируется. Далее с помощью специального пневматического инструмента на поверхность переносится сам рисунок по созданному ранее эскизу.

При необходимости изображение покрывается лаком, который придает блеск и защищает краску от воздействия внешней среды. Срок годности такого украшения не ограничен и особого ухода для него не требуется. Это основное преимущество аэрографии перед виниловыми наклейками.

Андрей Мезяк применяет технику аэрографии не только на машинах, но и мотоциклах. Подростковое увлечение граффити переросло в любимое дело.

Получилось далеко не с первого раза. Но азарт помог развить в себе художника.

Аэрография делает машину запоминающейся. Такую угнать будет просто невозможно. Помимо того, это очень красиво. Но стоит помнить, что согласно законодательству, лишь треть поверхности машины может не соответствовать заданному в техпаспорте цвету. В противном случае образец художественного творчества будет радовать глаз окружающих только на выставках. Так что без фанатизма!

Работа Андрея Осипова