Уникальный храм для незрячих верующих появился на ул. Матусевича в Минске

Не каждый, гуляя вдоль улицы Матусевича, заметит небольшой приход. Он расположился под умиротворяющей сенью городских деревьев. Комната первого этажа столичного предприятия стала средоточием святости и надежды для незрячих верующих. Храм в честь Священномученика Владимира Хираско распахнул свои двери для прихожан меньше года назад.

Этот Божий дом сотворили с нуля. Сейчас здесь есть всё необходимое, для того, чтобы незрячие люди чувствовали себя комфортно и могли душою воссоединиться со Всевышним.

Свет в храм проникает сквозь витражи. Это помогает исключить нежелательное воздействие на сетчатку глаз. Утяжелённые подсвечники не мешают при ходьбе с тростью, а препятствия в виде порогов и колонн минимизированы.

Иконы для незрячих чаще всего делают из дуба. Этот прочный и долговечный материал помогает минимизировать шероховатости.

В храме в честь Священномученика Владимира Хираско стирается грань между зрячими и незрячими. Это место помогает осознать, что все люди равны и едины. В ближайших планах проект под названием «Жизнь с белой тростью», который будет направлен как на людей с отклонениями, так и на здоровых.

Одним из первых перед прихожанами выступит житель Могилёва Павел Павлов. Несмотря на отсутствие зрения, он окончил семинарию и сейчас учится в Киевской духовной академии.

Ещё одна гостья проекта – Ольга Патрий, обладательница волшебного голоса, который способен вселить в человека веру, подарить духовные силы. Она пишет музыку и стихи, сама аккомпанирует на фортепиано.

Относитесь к ближнему с любовью, никогда не теряйте веру в лучшее. И помните, что помогая другим, вы делаете чище свою душу.