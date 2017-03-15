15 единиц спецтехники, в том числе и авиация: масштабные учения МЧС прошли в Минске

Новости Беларуси. И в воздухе, и на земле. Спасатели сегодня провели в Минске масштабные учения.
В них были задействованы 15 единиц спецтехники.
В том числе и авиация. По легенде, загорелся один из торговых центров.
Новости Беларуси. И в воздухе, и на земле. Спасатели сегодня провели в Минске масштабные учения.
В них были задействованы 15 единиц спецтехники.
В том числе и авиация. По легенде, загорелся один из торговых центров.
А его посетители оказались отрезанными от выходов.
Чтобы освободить пострадавших, работала почти сотня человек.
На глазах случайных прохожих развернулась целая спасательная операция, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.