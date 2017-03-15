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15 единиц спецтехники, в том числе и авиация: масштабные учения МЧС прошли в Минске

15 марта 2017 17:00
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Новости Беларуси.  И в воздухе, и на земле. Спасатели сегодня провели в Минске масштабные учения.

В них были задействованы 15 единиц спецтехники.

В том числе и авиация. По легенде, загорелся один из торговых центров.

15 единиц спецтехники, в том числе и авиация: масштабные учения МЧС прошли в Минске-1

А его посетители оказались отрезанными от выходов.

Чтобы освободить пострадавших, работала почти сотня человек.

На глазах случайных прохожих развернулась целая спасательная операция, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # МЧС Беларуси

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