В День Конституции в нотариальных конторах бесплатно консультировали посетителей

Новости Беларуси. Взрослые минчане также не остались без подарка в День конституции.В нотариальных конторах сегодня бесплатно консультировали посетителей.
Специалисты разъясняли права и обязанности, отвечали на конкретные вопросы.
В числе самых актуальных – проблемы оформления наследства, составления завещаний, отчуждения недвижимости и совершения исполнительных надписей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Елена Фельдшерова, нотариус:
Основная цель проведения дня бесплатных консультаций – это все-таки правовое просвещение граждан
и повышение правовой культуры нашего населения.
Анастасия Сосинович, клиент:
В силу того, что по работе сталкиваемся с нотариальными действиями,
в частности – это совершение исполнительных надписей,
я решила сегодня обратится за консультацией к нотариусу за уточнением интересующих вопросов.
Подобные акции по бесплатной консультации в нотариальных конторах в 2017 году будут также приурочены ко Дню Победы, Дню Независимости, Дню Матери и Дню юриста.