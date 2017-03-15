В День Конституции в нотариальных конторах бесплатно консультировали посетителей

Новости Беларуси. Взрослые минчане также не остались без подарка в День конституции.В нотариальных конторах сегодня бесплатно консультировали посетителей.

Специалисты разъясняли права и обязанности, отвечали на конкретные вопросы.

В числе самых актуальных – проблемы оформления наследства, составления завещаний, отчуждения недвижимости и совершения исполнительных надписей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.