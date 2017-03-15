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В День Конституции в нотариальных конторах бесплатно консультировали посетителей

15 марта 2017 17:02
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Новости Беларуси. Взрослые минчане также не остались без подарка в День конституции.В нотариальных конторах сегодня бесплатно консультировали посетителей.

Специалисты разъясняли права и обязанности, отвечали на конкретные вопросы.

В числе самых актуальных – проблемы оформления наследства, составления завещаний, отчуждения недвижимости и совершения исполнительных надписей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В День Конституции в нотариальных конторах бесплатно консультировали посетителей-1

Елена Фельдшерова, нотариус:
Основная цель проведения дня бесплатных консультаций – это все-таки правовое просвещение граждан

и повышение правовой культуры нашего населения.

Анастасия Сосинович, клиент:
В силу того, что по работе сталкиваемся с нотариальными действиями,

в частности – это совершение исполнительных надписей,

я решила сегодня обратится за консультацией к нотариусу за уточнением интересующих вопросов.  

Подобные акции по бесплатной консультации в нотариальных конторах в 2017 году будут также приурочены ко Дню Победы, Дню Независимости, Дню Матери и Дню юриста.

# общество # Конституция # Елена Фельдшерова # Анастасия Сосинович

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