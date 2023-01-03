Политолог Петровский: «Сегодня коллективный Запад держит «зигу» в кармане»

В минувшей программе мы подводили итоги 2022-го, ну а сегодня вместе с нашими гостями поговорим о не совсем политических итогах года. Первый выпуск политического ток-шоу « САСС уполномочен заявить » на СТВ в 2023 году.

Надежда Сасс, СТВ: У меня есть друг, он депутат Бундестага Германии. Он рассказывал историю своей коллеги, которая пришла в парламент и была настолько возмущена тем, что, предложив своему сыну задуматься о том, какого же он пола, он сказал: мама, знаешь, я мужчина. Человека возмутил тот факт, что сын в 13 лет настолько четко себя идентифицирует при том, что есть же такое разнообразие. Конечно, манипулировать обществом сегодня крайне легко. Но как этому противостоять?

Петр Петровский, политолог, эксперт Центра изучения интеграции «Северная Евразия»:

Случай, о котором вы рассказали, похож на инфекционную шизофрению. Как ты себя идентифицируешь, у тебя должна быть плавающая идентичность и вообще… Лучше больше задумываться и ставить под сомнение собственную идентичность, чтобы ее менять несколько раз на протяжении жизни. Для меня такая идеология сродни фашизму. Сегодня коллективный Запад держит «зигу» в кармане. Только если раньше у них была идеология расового превосходства, сегодня у них идеология ценностного превосходства. Если раньше у них должен был быть голубоглазый высокий ариец, то сегодня – трансгендер, метис, у которого плавающая идентичность. И если кто-то не соответствует этим нормативам – в психиатрическую больницу или, как минимум, по остракизм попадете. Что с этим делать? Могу всем посоветовать. Первое – выходите на улицы и требуйте вступления в Евразийский союз собственных государств. Хватит сидеть в этой тюрьме народов под названием Европейский союз, евроатлантическое сообщество, где доходит до маразма. Ведь на самом деле для чего это делается? Для того чтобы стравить всех против всех, чтобы все занимались культурными войнами. А они сами будут делить мир, управлять всеми, в социальных сетях за всеми следить. Вот тоталитарное общество зрелища. Я бы по-другому это не назвал.

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