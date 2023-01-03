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Как проходит день на ферме? О профессии животновода поговорили с передовиками минского АПК

03 января 2023 14:05
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Новости Беларуси. В Минской области в 2023 году появится порядка 30 новых животноводческих объектов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На сельхозпредприятии «АгроМАЗ» Березинского района модернизируют доильный блок. Здесь работают настоящие профессионалы. По итогам 2022 года заслуженные награды получили сразу четыре специалиста.

Подробнее в материале нашего корреспондента Анны Куртасовой.

Как проходит день на ферме? О профессии животновода поговорили с передовиками минского АПК-1

Елена Каток и дома, и на работе в хлопотах. При этом умело совмещает статус многодетной мамы и оператора машинного доения на ферме «Дулебы». В сельхозпредприятии «АгроМАЗ» работает 10 лет. Отмечена профессиональной наградой от руководства области.

Как проходит день на ферме? О профессии животновода поговорили с передовиками минского АПК-4

Елена Каток, оператор машинного доения сельхозпредприятия «АгроМАЗ»:
Бабушка была оператором машинного доения, мама, ну и я пошла. Это была первая награда за 10 лет. Даже на область вышли, то есть для меня это было потрясение.

Подробнее в видеоматериале.

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# Сельское хозяйство # общество # Анна Куртасова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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