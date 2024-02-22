Хренин на торжественном собрании ко Дню защитников Отечества в Минске: нам есть что беречь и защищать

Уже завтра Беларусь отметит один из самых важных праздников в календаре. Накануне 23 февраля в Минске прошло традиционное торжественное собрание, посвященное Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неприятие любой агрессии закрепилось у белорусов на генетическом уровне. При этом ситуация у наших рубежей постоянно накаляется. Запад считает военную силу основным средством ликвидации неугодных режимов независимых стран. В этих непростых условиях Беларусь принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности. Мы не рассматриваем ни одно государство в качестве противника, но в случае необходимости готовы защищать свой суверенитет. Армия постоянно оснащается новыми современными образцами техники и оружия – отметил министр обороны Виктор Хренин.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси: Несмотря на сложные условия, мы можем отмечать праздники, трудиться, растить детей в мирной стране. Сегодня мы все, белорусы, видим: нам есть что беречь, нам есть что защищать. А мы, люди военные, сделаем все, чтобы так было и впредь.

Леонид Давидович, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации Министерства обороны Беларуси: Ситуация на воздушных границах спокойная, контролируемая. По крайней мере, мы в усиленном режиме занимаемся тем, чтобы мониторить воздушную обстановку, мониторить все, что находится вблизи наших границ, как на нашей территории, так и на сопредельной территории.

Александр Науменко, командующий войсками Северо-западного оперативного командования:

Сегодня мы можем праздновать и отмечать этот праздник в независимом государстве. У нас мирное небо над головой, и мы приложим все усилия для того, чтобы так было и в дальнейшем.

Во Дворце Республики сегодня поздравляли представителей органов власти, силовых структур, ветеранов и курсантов. Подарком защитникам Отечества стала яркая концертная программа. Для гостей выступили именитые артисты, оркестры и ансамбли.