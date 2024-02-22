Представительницы БСЖ поздравили курсантов УГЗ МЧС в рамках акции «Мамины пироги»

В канун Дня защитника Отечества поздравить настоящих мужчин с праздником пришли представительницы Белорусского союза женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для курсантов Университета гражданской защиты МЧС устроили по-домашнему теплую встречу. И такой была не только атмосфера – в воздухе витал аромат свежей выпечки.

Молодые люди сейчас находятся на службе и редко бывают дома. Акция «Мамины пироги» – возможность передать частичку уюта и теплоты тем, кто защищает нашу Родину. Так, активистки вручили первокурсникам Университета МЧС сладкие подарки, сделанные собственными руками.

Дмитрий Коробочка, курсант Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:

Порой не хватает домашнего тепла, уюта, маминой заботы. И очень приятно было получить пироги, ведь в каждом пироге есть частичка любви, заботы, которую женщина вложила в этот пирог, когда его пекла.

Надежда Лазаревич, председатель объединенной организации БСЖ Министерства промышленности Беларуси:

Защитник Отечества – это не только тот, который стоит на границе нашей Родины и служит в воинской части, но и МЧС – это тоже очень ответственная служба, очень значимая для нашего общества. Здесь собрались женщины с разных заводов, которые с удовольствием напекли пироги, пирожки, торты. И приехали сегодня еще раз сказать этим ребятам огромное спасибо и поздравить их с праздником.