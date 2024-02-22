Прямой эфир

Представительницы БСЖ поздравили курсантов УГЗ МЧС в рамках акции «Мамины пироги»

22 февраля 2024 17:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В канун Дня защитника Отечества поздравить настоящих мужчин с праздником пришли представительницы Белорусского союза женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для курсантов Университета гражданской защиты МЧС устроили по-домашнему теплую встречу. И такой была не только атмосфера – в воздухе витал аромат свежей выпечки.

Представительницы БСЖ поздравили курсантов УГЗ МЧС в рамках акции «Мамины пироги»-1

Молодые люди сейчас находятся на службе и редко бывают дома. Акция «Мамины пироги» – возможность передать частичку уюта и теплоты тем, кто защищает нашу Родину. Так, активистки вручили первокурсникам Университета МЧС сладкие подарки, сделанные собственными руками.

Представительницы БСЖ поздравили курсантов УГЗ МЧС в рамках акции «Мамины пироги»-4

Дмитрий Коробочка, курсант Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:
Порой не хватает домашнего тепла, уюта, маминой заботы. И очень приятно было получить пироги, ведь в каждом пироге есть частичка любви, заботы, которую женщина вложила в этот пирог, когда его пекла.

Представительницы БСЖ поздравили курсантов УГЗ МЧС в рамках акции «Мамины пироги»-7

Надежда Лазаревич, председатель объединенной организации БСЖ Министерства промышленности Беларуси:
Защитник Отечества – это не только тот, который стоит на границе нашей Родины и служит в воинской части, но и МЧС – это тоже очень ответственная служба, очень значимая для нашего общества. Здесь собрались женщины с разных заводов, которые с удовольствием напекли пироги, пирожки, торты. И приехали сегодня еще раз сказать этим ребятам огромное спасибо и поздравить их с праздником.

Представительницы БСЖ поздравили курсантов УГЗ МЧС в рамках акции «Мамины пироги»-10

Республиканская акция «Мамины пироги» проходит в Беларуси уже третий год. В преддверии праздника активистки Белорусского союза женщин посещают войсковые части во всех регионах страны и угощают военнослужащих домашней выпечкой.

# День защитника Отечества # общество # Надежда Лазаревич

Другие новости рубрики

Все новости
Муковозчик: «Идите голосовать – за будущее своей страны, своих детей, своего народа!»
22 февраля 2024 17:03

Муковозчик: «Идите голосовать – за будущее своей страны, своих детей, своего народа!»

Торговать на селе станет проще! Какие льготы положены предпринимателям на периферии?
22 февраля 2024 16:48

Торговать на селе станет проще! Какие льготы положены предпринимателям на периферии?

Центр общественного наблюдения за выборами подчеркивает высокую заинтересованность граждан к избирательному процессу
22 февраля 2024 16:40

Центр общественного наблюдения за выборами подчеркивает высокую заинтересованность граждан к избирательному процессу