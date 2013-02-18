Могилевские школьники нашли ошибки в названиях населенных пунктов и добились их устранения

Новости Беларуси. Могилевские школьники исправляют ошибки взрослых. Орфографические. Ученики провели исследовательскую работу и нашли ляпы в названиях населенных пунктов. Свои замечания они направили дорожникам. В «Могилевавтодоре» с замечаниями согласились и пообещали устранить в ближайшее время. Школьники признаются, что такого результата своих исследований они не ожидали.

Лиза Новикова, ученица средней школы № 7 Могилева:

Мне показалось, что это неуважительно к белорусскому языку, что неправильно написано. Ведь мы должны уважать правила написания.

Лиза Новикова еще не до конца осознала что принесла ее работа по изучению орфографии дорожных знаков. Все лето девочка вместе с участниками исследовательского общества «Эврика» собирала материал. Школьники нашли не одну ошибку. Например, в названиях деревень «Сласцёны» и «Цёплае» дорожники не удосужились обозначить букву «Ё». А ведь в белорусском языке она активно используется.

В языке после гласной буквы пишется «ў». Но почему-то на этот дорожный знак правило не распространяется. В названии населенного пункта «Галубоука» допущена ошибка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот знак висит перед въездом на мост в самой культурной столице. Мало кто обратил внимание, что в тексте есть ошибка.

Татьяна Чижик, учитель географии средней школы № 7 Могилева:

У беларускай мове намя слова «пагода», а ёсць слова «надвор’е», таму правільна было б напісаць так: «улічвайце ўмовы надвор’я».

Из 171 названия населенных пунктов орфография хромает в 12. Школьники и руководители «Эврики» обратились к дорожникам.

Геннадий Дегтярев, ведущий инженер РУП «Могилевавтодор»:

Знаки, которые были установлены с ошибками, были установлены довольно продолжительное время назад. К сожалению, у нас не было тогда соответствующего словаря названия населенных пунктов. С 2007 года такой словарь у нас есть. И все знаки, которые мы заказываем в специализированных организациях (мы сами не имеем права их делать), мы заказываем правильные. В дальнейшем, думаю, таких ошибок не будет повторяться.

Исследовательская работа принесла реальную пользу.

Светлана Рыжкова, руководитель кружка средней школы № 7 Могилева:

Мы всегда их нацеливаем на то, чтобы их работа имела практическое назначение. Живой результат. Если он есть, значит работа этого стоила. И когда наши усилия не пропадают даром, а к нам прислушиваются вышестоящие учреждения, идут какие-то подвижки, то это окрыляет и хочется дальше проводить исследования.

Вдохновленные итогами работы могилевские школьники продолжают исследования, только уже в других сферах. Так, на днях придумали как помочь медикам побороть вирус гриппа и даже защитили исследовательскую работу по этой теме. А сейчас приступили к написанию летописи школы.