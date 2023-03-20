«Учись. Сберегай. Зарабатывай». Отборочный тур интеллектуальной игры прошел в Беларуси

Новости Беларуси. «Учись. Сберегай. Зарабатывай». Интеллектуальная игра Беларусбанка собрала в Минске финансово грамотных школьников в рамках международной инициативы Global Money Week, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состязания в ходе тематической недели объединили порядка 1000 учащихся по всей стране. Проверила свои знания и наш корреспондент Арина Верховская.

Что такое дебет, кредит, капитал? На эти вопросы с легкостью отвечают юные интеллектуалы. Показать знания в бизнесе и финансах в столице 20 марта собрались 40 команд. Турнир «Учись. Сберегай. Зарабатывай» Беларусбанк проводит уже шесть лет. В 2023 году его девиз – «Планируй свои деньги, закладывай основу своего будущего».

Арина Верховская, корреспондент:

В каждой команде шесть участников. Их главная задача – первыми дать правильные ответы на каверзные вопросы. Каждый принесет команде по баллу. Победу одержат самые быстрые и эрудированные.

Борис Трацевский, учащийся гимназии № 50 Минска:

Для начала я проштудировал наши учебники по обществоведению, географии за 9 и 10 классы. Помимо этого, у нас в школе были организованы специальные кружки финансовой грамотности, и мы организованно готовились с учителями. Мне больше всего нравится организация банкинга как такового – кредитование, ипотечные кредиты, работа всей системы государственного банка и другие.

Вера Тумаш, учащаяся Минского государственного колледжа предпринимательства:

Мне кажется, что не только для молодежи, для всех людей очень важно быть финансово подкованными. Потому что можно быть очень богатым, но не суметь распорядиться своими финансами правильно и просто свои деньги тратить впустую, а не вкладывать так правильно, чтобы их становилось больше и больше.

Шесть туров по семь вопросов, объединившие не только интерес к точным наукам, но и знания о кинематографии, музыкальной индустрии, истории и географии. Чтобы ответить правильно, требовались не только широкий кругозор и эрудиция, но и творческий подход. А главное – все через призму финансов. Например, страну ребята угадывали по национальной денежной банкноте, а исполнителя – по тиражным продажам альбома.

Роман Киндюков, учащийся гимназии № 3 Минска:

Самый сложный тур был с песнями. Там у нас возник ряд разногласий, ряд вопросов в нашей команде. Но в целом мы смогли прийти к компромиссу. Сдали бланки уже, ждем результатов.

Дмитрий Бакиновский, начальник управления коммуникаций и корпоративной социальной ответственности Беларусбанка:

Финансовый интеллект – это экономическая независимость, возможность инвестировать, финансовая грамотность, финансовая независимость. Это то, что будущему нашему и работнику Беларусбанка, и людям, которые хотят построить карьеру, самостоятельную жизнь, необходимые скилы. Которые мы, в принципе, и вкладываем, проводя эти турниры.