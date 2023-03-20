«Учись. Сберегай. Зарабатывай». Отборочный тур интеллектуальной игры прошел в Беларуси

Новости Беларуси. «Учись. Сберегай. Зарабатывай». Интеллектуальная игра Беларусбанка собрала в Минске финансово грамотных школьников в рамках международной инициативы Global Money Week, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Учись. Сберегай. Зарабатывай». Интеллектуальная игра Беларусбанка собрала в Минске финансово грамотных школьников в рамках международной инициативы Global Money Week, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Состязания в ходе тематической недели объединили порядка 1000 учащихся по всей стране.
Проверила свои знания и наш корреспондент Арина Верховская.
Что такое дебет, кредит, капитал? На эти вопросы с легкостью отвечают юные интеллектуалы. Показать знания в бизнесе и финансах в столице 20 марта собрались 40 команд. Турнир «Учись. Сберегай. Зарабатывай» Беларусбанк проводит уже шесть лет. В 2023 году его девиз – «Планируй свои деньги, закладывай основу своего будущего».
Арина Верховская, корреспондент:
В каждой команде шесть участников. Их главная задача – первыми дать правильные ответы на каверзные вопросы. Каждый принесет команде по баллу. Победу одержат самые быстрые и эрудированные.
Борис Трацевский, учащийся гимназии № 50 Минска:
Для начала я проштудировал наши учебники по обществоведению, географии за 9 и 10 классы. Помимо этого, у нас в школе были организованы специальные кружки финансовой грамотности, и мы организованно готовились с учителями.
Мне больше всего нравится организация банкинга как такового – кредитование, ипотечные кредиты, работа всей системы государственного банка и другие.
Вера Тумаш, учащаяся Минского государственного колледжа предпринимательства:
Мне кажется, что не только для молодежи, для всех людей очень важно быть финансово подкованными. Потому что можно быть очень богатым, но не суметь распорядиться своими финансами правильно и просто свои деньги тратить впустую, а не вкладывать так правильно, чтобы их становилось больше и больше.
Шесть туров по семь вопросов, объединившие не только интерес к точным наукам, но и знания о кинематографии, музыкальной индустрии, истории и географии. Чтобы ответить правильно, требовались не только широкий кругозор и эрудиция, но и творческий подход. А главное – все через призму финансов. Например, страну ребята угадывали по национальной денежной банкноте, а исполнителя – по тиражным продажам альбома.
Роман Киндюков, учащийся гимназии № 3 Минска:
Самый сложный тур был с песнями. Там у нас возник ряд разногласий, ряд вопросов в нашей команде. Но в целом мы смогли прийти к компромиссу. Сдали бланки уже, ждем результатов.
Дмитрий Бакиновский, начальник управления коммуникаций и корпоративной социальной ответственности Беларусбанка:
Финансовый интеллект – это экономическая независимость, возможность инвестировать, финансовая грамотность, финансовая независимость. Это то, что будущему нашему и работнику Беларусбанка, и людям, которые хотят построить карьеру, самостоятельную жизнь, необходимые скилы. Которые мы, в принципе, и вкладываем, проводя эти турниры.
Отборочный тур 20 марта прошел во всех в областных центрах и Борисове. Каждый участник команд-победителей получил в награду серебряную монету. Уже в пятницу, 24 марта, юные интеллектуалы встретятся в финальному туре и поборются за звание лучшего.
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