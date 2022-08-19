На полигоне «Уручье» пройдут военные учения. Проход на территорию лесного массива будет запрещён

Новости Беларуси. В Минске продолжается проверка органов управления территориальной обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На 20 августа для участников сборов запланированы занятия по огневой подготовке.

Тренировать навыки военнообязанные будут на полигоне «Уручье». В связи с чем на территорию лесного массива, прилегающего к полигону, проход будет запрещен, предупредили в Минобороны.