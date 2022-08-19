Прямой эфир

На полигоне «Уручье» пройдут военные учения. Проход на территорию лесного массива будет запрещён

19 августа 2022 09:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске продолжается проверка органов управления территориальной обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На 20 августа для участников сборов запланированы занятия по огневой подготовке.  

На полигоне «Уручье» пройдут военные учения. Проход на территорию лесного массива будет запрещён-1

Тренировать навыки военнообязанные будут на полигоне «Уручье». В связи с чем на территорию лесного массива, прилегающего к полигону, проход будет запрещен, предупредили в Минобороны.  

На полигоне «Уручье» пройдут военные учения. Проход на территорию лесного массива будет запрещён-4

Проверка завершится командно-штабным учением, во время которого территориальные войска отработают задачи по охране и обороне объектов, обеспечивающих жизнедеятельность города.  

# Военные учения # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Памятники, которые вы сносите, передайте нам». Белорусы обратились к Прибалтике
19 августа 2022 09:16

«Памятники, которые вы сносите, передайте нам». Белорусы обратились к Прибалтике

Игромания – это безобидное увлечение или болезнь? Узнали у врача и психолога
19 августа 2022 08:52

Игромания – это безобидное увлечение или болезнь? Узнали у врача и психолога

Урожай-2022: в Беларуси обработано порядка 80% площадей
19 августа 2022 08:11

Урожай-2022: в Беларуси обработано порядка 80% площадей