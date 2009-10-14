Первое в мире русско-японское анимэ пострадало от интернет-пиратов

Создатели фильма жестко отреагировали на действия пиратов, призвав российских любителей кино проигнорировать возможность бесплатного скачивания их картины.
Создатели «Первого отряда» уверены, что украл фильм кто-то из участников недавнего Московского международного кинофестиваля, потому что оказавшаяся в распоряжении пиратов копия отличается от предназначенной для массового проката и входила в фестивальную программу, пишут Дни.Ру.
Теперь прокатная судьба анимэ о Великой Отечественной Войне, где советские пионеры противостоят фашистам и поддерживающим их рыцарям Тевтонского Ордена, предрешена – «кассы» не будет вовсе. Кроме того, в России становится традицией рекламировать новое кино через «борьбу с пиратством». Так, создатели фильма «Горячие новости» предъявляли претензии поисковым серверам, а генпродюсер «Иронии судьбы-2» Константин Эрнст лично грозил пиратам тюрьмой.
Между тем «Первый отряд» вместе с другим российским мультфильмом «Про Федота-стрельца, молодого удальца» вошли в шорт-лист номинации «Лучший анимационный фильм» международной кинопремии Asia Pacific Screen Awards, вручаемой в Австралии с 2007 года.
В российском прокате анимэ о том, как секретный 1 отряд мертвых пионеров-героев спасает СССР от фашистской армии, выходит 15 октября.