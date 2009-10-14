Первое в мире русско-японское анимэ пострадало от интернет-пиратов

Первая в мире русско-японская анимэ-лента «Первый отряд» за несколько дней до официальной премьеры оказалась выложена на файлообменники Глобальной Сети.

Создатели фильма жестко отреагировали на действия пиратов, призвав российских любителей кино проигнорировать возможность бесплатного скачивания их картины.

Создатели «Первого отряда» уверены, что украл фильм кто-то из участников недавнего Московского международного кинофестиваля, потому что оказавшаяся в распоряжении пиратов копия отличается от предназначенной для массового проката и входила в фестивальную программу, пишут Дни.Ру.

Теперь прокатная судьба анимэ о Великой Отечественной Войне, где советские пионеры противостоят фашистам и поддерживающим их рыцарям Тевтонского Ордена, предрешена – «кассы» не будет вовсе. Кроме того, в России становится традицией рекламировать новое кино через «борьбу с пиратством». Так, создатели фильма «Горячие новости» предъявляли претензии поисковым серверам, а генпродюсер «Иронии судьбы-2» Константин Эрнст лично грозил пиратам тюрьмой.

Между тем «Первый отряд» вместе с другим российским мультфильмом «Про Федота-стрельца, молодого удальца» вошли в шорт-лист номинации «Лучший анимационный фильм» международной кинопремии Asia Pacific Screen Awards, вручаемой в Австралии с 2007 года.

В российском прокате анимэ о том, как секретный 1 отряд мертвых пионеров-героев спасает СССР от фашистской армии, выходит 15 октября.