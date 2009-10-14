Сын Стивена Кинга написал роман

Права на экранизацию книги уже купила компания Mandalay.

Роман Джо Хилла называется «Рога», он охарактеризован, как «история любви, основанная на ужасе и мести». Сюжет вращается вокруг 26-летнего мужчины, который, проснувшись утром с похмелья, обнаруживает, что из его головы растут рога. Рога становятся больше с каждым днем, и герой понимает, что это как-то связано с нераскрытым убийством его девушки.

Книга будет опубликована в феврале, сообщает Variety.

Хилл использует в качестве псевдонима сокращенный вариант своего имени (Joseph Hillstrom King), чтобы не ассоциироваться так сильно со своим знаменитым отцом. Его первый роман, «Heart-Shaped Box» (по песне Nirvana) планирует экранизировать кинокомпания Warner Bros.