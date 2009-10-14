Полански продолжает работать над «Призраком» даже в тюрьме

Известный кинорежиссер заканчивает работу над очередным фильмом – политическим триллером «Призрак» – в тюремной камере.

По словам сценариста новой ленты, Роберта Гарриса, режиссер активно участвует в подготовке к фильму, чтобы он был закончен к запланированной премьере на Берлинском кинофестивале в феврале.

«Он дает мне знать о своих пожеланиях из камеры. Я не думаю, что он может звонить по телефону, но он по прежнему может общаться», – рассказывает Гаррис.

Он рассказывает, что Поланский хотел, чтобы фильм был завершен, несмотря на то, что он находится в тюрьме.

«Это кошмар, что режиссер может находиться в тюрьме во время релиза фильма, но мы просто должны справиться с этим. Я уверен, что, проработав над фильмом два года, он просто хочет, чтобы все двигалось вперед», – добавляет Гаррис.

В прокат картина выйдет в марте 2010 года. Триллер станет экранизацией одноименного романа самого Гарриса, повествующего о бывшем премьер-министре Великобритании Адаме Лэнге и анонимном писателе, который должен закончить мемуары премьера. В фильме снялись такие звезды Голливуда, как Эван МакГрегор, Пирс Броснан, Ким Кэтролл, Джеймс Белуши и Том Уилкинсон, сообщает The Times.