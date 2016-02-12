Первая в истории встреча Папы Римского и Патриарха Московского и всея Руси: на повестке встречи церковные проблемы и гонения на ближневосточных христиан

Новости Кубы. Папа Римский Франциск и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые встретятся 12 августа в Гаване. Предстоящие переговоры глав двух крупнейших христианских Церквей уже окрестили эпохальными. Их называют своеобразным сигналом - и верующим и политикам - о том, что самая большая Православная церковь и католический мир готовы вместе выступать в защиту христиан, страдающих от войн и террора на Ближнем Востоке и в Африке.

Встреча в Гаване должна начаться в 22.00 по Минску прямо в аэропорту. Удивительное дело, но ее ждут, затаив дыхание, даже те, кто в жизни не слыхал про «филиокве», из-за которого уже почти тысячелетие враждуют католицизм с православием.

Известие о переговорах Патриарха Кирилла с Папой Римским появилось неделю тому назад: кто знает историю взаимоотношения двух церквей, прекрасно понимает: мир ожидает событие экстраординарное, и следствия оно может иметь самые невероятные. Все причастные к подготовке встречи крайне боялись сглазить успех.

Курт Кох, кардинал, глава Папского Совета по содействию христианскому единству:

Насколько я знаю, президент Путин поддержал идею встречи. Больше не скажу ничего. Соблюдение секретности необходимо. Это историческое событие, патриарх и папа встречаются впервые в истории. Я не хочу лишним словом пустить насмарку наши труды.

Понятно, речь не идет об объединении церквей. Сейчас католиков и православных разделяет гораздо больше, чем тысячу лет тому назад. У двух церквей свои вероисповедные традиции, свои иерархи, свои, отдельные и часто враждебные друг другу версии христианской истории. Два пастыря, кажется, тоже боятся неуспеха и потому немногословны.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси:

Я прибыл сюда с дружественным визитом по приглашению Главы Республики Куба и председателя Государственного Совета и Совета Министров господина Рауля Кастро.

Франциск, Папа Римский:

Я прошу вас сопровождать мой апостольский визит в Мексику и мою встречу с патриархом Кириллом вашими молитвами.

О церковных проблемах папа с патриархом, наверное, поговорят, как и о гонениях на ближневосточных христиан. Но важно другое: иерархи представляют Восток и Запад, сцепившиеся сейчас в небывалом озлоблении. Патриарх и папа выступают парламентёрами от двух враждебных лагерей, которые хотят мира, но обстоятельствами глобальной политики подталкиваются к большой войне. Меж тем сами Ватикан и православие хотя и различны, но умеют, в Беларуси, например, сотрудничать, а не соперничать. Как утвердить такое мирное событие в масштабах всего человечества—вот об этом и будут говорить Папа с Патриархом в Гаване, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.