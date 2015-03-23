Дети-звезды: удачный старт в карьере или сломанное детство?

Моцарт в 5 лет написал первую симфонию. Гайдар к 16 годам уже командовал полком. Является ли успешный старт залогом успешной карьеры в будущем и какова судьба белорусских звездных детей?

В гостях у ток-шоу «Такова судьба» несколько участников детского песенного конкурса «Евровидение».

Ольга Сацюк, участница международного детского конкурса песни «Евровидение 2003»:

Я не жалею ни об одном дне, который был в моей жизни. Само участие — это, действительно, был определенный старт в творческой карьере. Не только в музыкальной, также у меня открылась новая профессия, новая ступень — я стала телеведущей. У меня было 4 программы на двух телеканалах.

Сергей Кручинин, психолог:

Только 10% из 100% всех детей, которые проявляют какие-то таланты, потом реализуются в карьерах. При этом те мамы, которые смотрят и думают, что у них нет детства — правы на 50%. С одной стороны, конечно же, детство должно быть у любого ребенка. Без детства он не станет взрослым. Возникают проблемы тогда, когда родители возлагают огромные ожидания.

Любая мама хочет, конечно же, для ребенка самого лучшего. Но где та грань, за которую очень легко перейти. Превратиться в отца Бетховена, который будет бить его по голове. Или, например, превратиться в отца Полины Осетинской, который будет заставлять уже подростком заниматься через силу, она продолжает, но уже отношений с отцом никаких. Конечно, здесь ответственность лежит в первую очередь на родителях, которые ведут себя так. Потому что очень сложно определить ту грань, когда перестал думать уже о ребенке, потому что в любом случае у ребенка должна быть возможность самому выбирать свою дорогу. Это самое главное.

Ольга Сацюк:

Любая профессия требует жертв. Адекватных жертв.

То, что было после «Евровидения»: для тебя открывшиеся или закрывшиеся возможности ?

Егор Волчёк, участник международного детского конкурса песни «Евровидение 2004»:

Закрывшиеся, скорее. Может быть, потому что ожидали большего. Я сам ожидал большего от этого всего. Но 14 место… Ни в каком конкурсе не любят неудачников. Кому это надо было? Приехал парень, который, грубо говоря, облажался. Это были слова людей, которые окружали меня.

Я был маленький и не понимал, что произошло. Еще вчера все с тобой фоткаются, а потом ты приехал в Мозырь, снова вернулся в ту стезю, с которой тебя просто вырвали, ты возвращаешься в школу, на тебя такие презрительные взгляды.

Я продолжал все равно идти с музыкой, работал, пел, хотя меня перестали приглашать на все мероприятия, которые были.

Я поступил в лицей, на экономический факультет БГУ, закончил его. Только благодаря маме. Это не мое. Я это прекрасно знаю. Я сам почувствовал на своей шкуре: сегодня ты нужен как артист, завтра — нет.

Я никогда не отказывался от музыки, от сцены. Если цель есть у человека, то не нужно отказываться и идти к этому!

Да, дети-звезды взрослеют гораздо раньше своих сверстников, но и изменить мир у них гораздо больше шансов!