Первая молодежная столица Беларуси: Барановичам 30 января вручили символический ключ

Новости Беларуси. Символ инициативы, энергии и креатива. Первой молодежной столице Беларуси сегодня, 30 января, вручили символический ключ. Такой чести удостоены Барановичи. По этому случаю в городе на протяжении года запланировано более 130 развлекательных мероприятий. Начало им положил масштабный молодежный фестиваль.

Для юных натуралистов эколого-биологический центр, пожалуй, одно из любимых мест в городе. Живой уголок, подарки для самых близких своими руками и теплая во всех смыслах атмосфера.

Не скучали сегодня и те, для кого наука стала не просто увлечением. Свои лучшие разработки студенты представили в барановичском университете.

Аспирант Барановичского государственного университета:

Мы разрабатываем технологию для упрочнения различных сталей.

Данную технологию уже внедрили на своем производстве несколько предприятий, но останавливаться на достигнутом не позволяют ни прогресс, ни особенности самой разработки. Той самый слой, который обеспечивает прочность и долговечность деталей, не может быть универсальным. Каждый материал требует индивидуального подхода, поисками которого сейчас и заняты молодые умы.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

У нас есть специальные гранты для молодых ученых, для студентов, которые занимаются исследованиями, у нас есть специальный фонд для стажировок зарубежных.

О современных подходах в образовании говорили уже на открытом диалоге. Поиск новых специальностей. Готовы ли предприятия к наукоемким и долгосрочным проектом? Вопросы, ответы на которые сегодня каждый студент должен видеть на практике.

Не отстает от двигателя прогресса, науки, и источник вдохновение – искусство. Россия, Украина, Грузия и Германия – плотный гастрольный график актеров не повлияет на выступления в родном городе. В этом году театральная студия обещает гостям и жителям молодежной столицы еще больше спектаклей. Символично, что главной площадкой гуляний сегодня в Барановичах стал и Молодежный парк. Культурная программа, игры и прочие развлечения.

Всего на протяжении года в Барановичах запланировано более 130 мероприятий. Раз в месяц здесь будут проходить встречи, акции и праздники республиканского масштаба. Забегая вперед, сегодня с уверенностью можно сказать, что несмотря на дебют, Барановичи начинают сезон уверенно и с настроением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.