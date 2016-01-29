Первая молодежная столица Беларуси: Барановичи 29 января подтвердили статус

Новости Беларуси. Барановичи 29 января подтвердили статус молодежной столицы. На протяжении дня город удивлял гостей праздника креативными конкурсами, блиц-проектами и различными соревнованиями. И это только начало, — уверяют организаторы. Всего на протяжении года для белорусов запланировано более 130 развлекательных проектов.

Наталья Пшеничная, заместитель начальника управления по делам молодежи Министерства образования Республики Беларусь:

Барановичи уже вошли в историю, потому что это первая молодежная столица Республики Беларусь. И уже этим одним они хороши. Я думаю, что для каждого жителя Баранович это не только интересно, но и почетно. Я думаю, каждый совершенно открыто, искренне будет вкладывать свою душу в этот проект.

Юрий Громаковский, председатель Барановичского городского исполнительного комитета:

Это, конечно же, высокая оценка достижений и побед молодежи нашего города. Но и вместе с тем это высокий кредит доверия не только на последующий год, но и на последующие годы.

Уже завтра, 30 января, городу вручат символический ключ молодежной столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А февраль в Барановичах пройдет под знаком здорового образа жизни. Так, накануне Дня защитников Отечества в городе соберутся молодые силачи со всей Беларуси. Республиканский турнир по гиревому спорту продолжат соревнования по каратэ, боулингу, бильярду.

Напомним, Барановичи – первый город, который стал молодежной столицей. Как ожидается, этот проект будет многолетним и в ближайшие годы столичный статус примерят и другие города страны.