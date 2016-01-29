Новости Беларуси. Сегодня, 29 января, состоялся первый выпуск специалистов военного факультета академии авиации в новом статусе. Почти год назад авиационный колледж сменил свое название. До начала торжественной церемонии цветы и венки возложили к мемориальной стеле «Минск–город-герой».

Знаковое событие для более чем полсотни офицеров и прапорщиков прошло в зале Победы музея истории Великой Отечественной войны. В торжественной обстановке выпускникам кафедры воздушных судов и авиационного оборудования вручили дипломы и свидетельства об окончании академии. В церемонии приняли участие представители военного ведомства, а также родные и близкие выпускников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Степан Гричанинов, выпускник Белорусской государственной академии авиации:

Я горжусь тем, что вступаю в ряды офицерского состава. Мною гордятся родители, друзья, товарищи.

Ярослав Ширченко, выпускник Белорусской государственной академии авиации:

У меня в семье все военнослужащие, поэтому я мечтал с детства стать военнослужащим. И сегодня моя мечта сбылась — я стал офицером.

Владимир Силин, проректор по государственной авиации — начальник военного факультета Белорусской государственной академии авиации:

Я с уверенностью могу сказать и поручиться за каждого из них. Я горжусь всеми ими, потому что это для меня лично уникальный выпуск, потому что с первого дня, когда они здесь появились, даже от набора до завершения обучения, я руководил учебным заведением, я знаю каждого в лицо, каждого характер. И уверен в них во всех.

На прощание выпускники прошли торжественным маршем под звуки военного оркестра и по сложившейся традиции на счастье бросили в воздух монеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.